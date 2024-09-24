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Rekor Fiyata Arap Tayı Satıldı

Rekor Fiyata Arap Tayı Satıldı

TİGEM'in açık artırmasında 'İstikrarlı' isimli Arap tayı 7.9 milyon liraya alıcı buldu.

24.09.2024 18:20
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları" İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendi.

Satışa çıkarılan üstün genetik yapıya sahip 15 safkan Arap elit tayı yetiştiriciler tarafından yoğun ilgi gördü.

İhalede toplam 13 tay satılırken 2 tay alıcı bulamadı.

Bunlar arasında yer alan "İstikrarlı" isimli at 7 milyon 900 bin lira gibi rekor bir bedelle satıldı.

Onu 6 milyon 700 bin lirayla "Büyüksultan" isimli tay takip etti. En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon lirayla "Göksagun" oldu.

TİGEM bu satışlarda toplam 40 milyon 250 bin lira satış hasılatıyla yeni bir rekor kırdı.

"Dünyanın en kaliteli Arap atlarını bugün ülkemizde yetiştiriyoruz"

TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en kaliteli Arap atlarının Türkiye'de yetiştirildiğini söyledi.

Gezginç, "Çok kadim bir kültürümüz olan Arap atı yetiştiriciliğinde 700 yıla yakın bir geçmişimizle şecere belli. Dünyanın en kaliteli Arap atlarını bugün ülkemizde yetiştiriyoruz. Gururla söylüyorum ki ülkemiz bugün Arap atı yetiştiriciliğinde dünyada bir numaradır." dedi.

Yılın ikinci safkan Arap elit tay satışının, 8 Ekim Salı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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