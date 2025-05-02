Rektör Ak Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Rektör Ak Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Ak, stratejik hedefler ve bilimsel çalışmalar hakkında görüşmeler yaptı.

02.05.2025 09:14
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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Ankara'da ziyaretlerini sürdürüyor.

KLÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektör Ak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, üniversitenin akademik ve idari yapısı, fiziki imkanları, mevcut yatırımları, stratejik hedefleri ile bölgesel kalkınmaya sağladığı katkıların yanı sıra bilimsel üretkenliği artırmak ve toplumsal katkıyı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Pınarhisar'da küçükbaş hayvanlar aşılanıyor

Pınarhisar ilçesinde küçükbaş hayvanların aşılama, küpeleme ve rutin kontrolleri sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvancılık faaliyetlerinin yapıldı ağılları ziyaret ediyor.

Ekipler besicilere gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra hayvanları hastalıklara karşı aşılıyor. Ayrıca küpeleme ve sağlık kontrolleri de gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Özalp, yaşlı ziyareti

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, 85 yaşındaki Cemal Geriş'i ziyaret etti.

Özalp, bir süre Geriş ile sohbet ederek, istekleri dinledi.

Her fırsatta yaşlıları evlerinde ziyaret ettiğini ifade eden Özalp, yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinin önemli olduğunu söyledi.

Özalp, ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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