Rektör Özkan'dan Siyasete Sert Tepki - Son Dakika
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Rektör Özkan'dan Siyasete Sert Tepki

02.06.2025 18:30
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Prof. Dr. Özkan, siyasetin üniversiteleri karıştırmaması gerektiğini vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan: "Öğrencileri siyasete alet etmeyin"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Antalya mitinginde Akdeniz Üniversitesi mezuniyet törenleri hakkındaki sözlerini ve yaklaşık 40 kişilik bir grupla sembolik kep atma eylemini eleştirdi. Prof. Dr. Özkan, "Siyaset yapıyorsanız memleket için yapmanız gerekir. Siyaseti şahsi şov için yapmazsınız. Hele ki siyasetin karıştırılmaması gereken en önemli kurumlar üniversitelerdir. Üniversitelere siyaset girerse o kurumlar darmadağın olur" dedi.

Manavgat Turizm Fakültesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı konuşmada yaşananlarla ilgili Akdeniz Üniversitesi adına üzgün olduğunu söyledi. Özgür Özel'in dün Antalya mitinginde Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet töreninin iptal edildiğine ilişkin sözlerine cevap veren Özkan, "Sayın Özgür Özel, dün Antalya'da bir miting düzenledi. Ancak talihsiz bir açıklamada bulundu. Bu açıklaması doğru değildi ve hakaretler içeriyordu" diye konuştu.

Süreçle ilgili öncesinden CHP'li milletvekillerine de bilgilendirme yaptığını anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Biz mezuniyet törenlerimizi iptal etmedik yapıyoruz, hem de en şık ve en güzel şekilde. Ama sanki ben bunu hiç anlatmamışım gibi. Dün Özgür Özel mitingde ağzına geleni söyledi. Hem benim adıma hem Akdeniz Üniversitesi adına. Bu gerçekten çok kırıcıydı" şeklinde konuştu.

Bu yıl üniversiteden yaklaşık 15 bin öğrencinin mezun olacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özkan, "Öğrencilerimize sorarak mezuniyeti nasıl yapmamız gerektiğine karar verdik. ve herkes bunu tercih etti. Bir siyasi partinin de mezuniyet törenimizi nasıl yapacağımıza dair bir sahiplenme içinde olması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Bu mitingde hem hakaret vardı hem de yalanlarla doluydu. Sanki siyasi partilerin başka işi gücü yokmuş gibi. Bunu anlamakta da zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Siyaset memleket için yapılmalı"

Öğrencilerin siyasete alet edilmesine sert tepki gösteren Rektör Özkan, "Siyaset yapıyorsanız memleket için yapmanız gerekir. Memlekete için yapmadığınız siyaset siyaset değildir. Siyaseti şahsınız için şov amaçlı yapmazsınız. Hele ki siyasetin karıştırılmaması gereken en önemli kurumlar üniversitelerdir. Üniversitelere siyaset girerse eğer o zaman sorarsınız 'Türkiye'de neden ilk 100'de üniversitemiz yok'. Siyasetin karıştığı yer darmadağın olur, ki en kolay manipüle edilecek olan kitle ve öğrencileri kullanmakta en kolay yol. Bu bağlamda ben kınıyorum. Üniversitem adına kendim adıma bu yalan ve iftiralarını destekleyenleri, buna bile isteye göz yumanları en derin şekilde kınıyorum. Bu iftiraların gerçek olmadığını onlar da biliyorlar" diye konuştu.

"Mezuniyet törenleri devam ediyor"

Akdeniz Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere çok sayıda birimde mezuniyet törenleri gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Manavgat Turizm Fakültesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde coşkulu bir törenle öğrencilerini uğurladı. Haziran boyunca diğer fakülte ve meslek yüksekokulları da mezuniyetlerini gerçekleştirecek. Üniversite yönetimi, toplu törende öğrencilerin sahnede çok kısa süre kaldığı, isimlerin hızla okunduğu ve ailelerin çoğu zaman uzakta oturduğu yönündeki eleştiriler üzerine fakülte bazlı kutlamalara geçme kararı aldı. Bu uygulamayla her öğrenci kendi sahnesinde hocalarının alkışları eşliğinde sahneye davet edilerek diplomalarını alıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rektör Özkan'dan Siyasete Sert Tepki - Son Dakika

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