Rektörden Gazetecilere Kutlama

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi

Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel basın temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Yılmaz, çalışmalarında başarılar diledi.

Gazeteciliğin önemine vurgu yapan Rektör Yılmaz, "Doğruyu söylemek, tarafsız kalmak ve kamu yararını gözetmek, gazeteciliğin en temel değerleridir. Bu kapsamda gazeteciler gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalışmaktadırlar. Gazeteciler, demokrasinin güçlenmesine ve toplumun bilinçlenmesine büyük katkı sağlamaktadırlar. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle doğru haberin peşinde koşan, zaman ve mekan gözetmeksizin çalışan tüm gazeteci dostlarımızın gününü kutluyor, emekleri için gönülden teşekkür ediyorum." dedi.