Repkon, İhracatta Ödül Kazandı

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Türk savunma sanayisi şirketi Repkon, gerçekleştirdiği ihracatlar, yurt dışında kurduğu anahtar teslim hatlarla sektörde "en göze çarpan ihracat başarısına" ulaştı.

Metal şekillendirme sektöründeki çalışmalarıyla yenilikçi çözümler sunan Repkon, savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleriyle yurt içinde ve dışında ilgi görüyor.

Repkon, metal şekillendirme sektöründe akıtarak sıvama (flowforming), kesme kuvveti ile sıvama (shearforming), rotasyonel soğuk dövme, kapalı/açık kalıpta sıcak dövme, sıcak uç konikleştirme proseslerinin (hot spinning) yanı sıra patlayıcı materyallerin sıkıştırılmasına yönelik inovatif teknolojiye sahip stratejik makine ile ekipmanları ve yüksek hassasiyetli üretim çözümleriyle dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahipleri tarafından tercih ediliyor.

Şirket, son dönemde ABD Savunma Bakanlığı ihtiyaçları kapsamında Teksas'ta 155 milimetre top mermisi fabrikasına 3 üretim hattı kurulumu için görevlendirildi. Repkon, geçen ay gerçekleştirilen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX 2024) ilan edilen anlaşmalar ile mühimmat üretimine yönelik birçok tesis anlaşması imzaladı.

Repkon, bu ihracat faaliyetleri yanında ürün portföyünü tamamlayan bir hamleye imza attı ve alanında öne çıkan BOWAS'ı grubuna kattı.

BOWAS, özellikle sivil patlayıcılar, askeri barutlar ve mühimmat imhası alanında endüstriyel tesislerin tasarımı, planlanması ve inşasında öne çıkıyor. Repkon, çeşitli mühimmat türlerinin üretimi ve dolumuyla tanınmış son teknoloji tesislerin kurulmasında ön saflarda yer alan önde gelen bir ekipman ve makine üreticisi olarak faaliyetlerini yürütürken, BOWAS ile anahtar teslim çözümlerin sunulmasını sağlar, küresel olarak benzersiz kapsamlı bir hizmet paketi sunar hale gelmiş oldu. Repkon, dünyada, şirket ve ülkelere metal aksam, dolum ve patlayıcı tesisleri üretip hatlar teslim eden tek firma haline gelmiş durumda bulunuyor.

Repkon'un son dönemde ortaya koyduğu bu başarılar sektör bünyesinde ödül getirdi. Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı kapsamında gerçekleştirilen törende, "En Göze Çarpan İhracat Başarısı Yapan Savunma Sanayi Firması" ödülünü aldı.