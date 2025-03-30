Resul Emrah Şahan: "Emin Olun Bir Sonraki Bayram Her Şey Çok Güzel Olacak" - Son Dakika
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Resul Emrah Şahan: "Emin Olun Bir Sonraki Bayram Her Şey Çok Güzel Olacak"

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Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 2024 yılı nisan ayından bir videosu sosyal medya hesabından paylaşıldı. Şahan, ''Emin olun bir sonraki bayram her şey çok güzel olacak'' dedi.

30.03.2025 13:27  Güncelleme: 13:51
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(ANKARA) - Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 2024 yılı nisan ayından bir videosu sosyal medya hesabından paylaşıldı. Şahan, "Emin olun bir sonraki bayram her şey çok güzel olacak" dedi.

Tutuklanarak Silivri'deki cezaevine gönderilen ve görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabından, "izleyeceğiniz video arşiv olsa dahi dileklerim bakidir" denilerek, geçen yıl Ramazan Bayramı'nda yayınladığı bir videosu paylaşıldı.

"Memleket bayram yerine dönsün ve gerçekten bayramları bayram gibi eşit, adil ve huzur içinde kutlayalım diye tüm uğraşımız. Emin olun bir sonraki bayram her şey çok güzel olacak! Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Silivri'den sevgilerimle…" notuyla paylaşılan Şahan'ın videosunda ise şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Şişlililer, değerli yurttaşlarım, kadim şehrimize, yurdumuza, dayanışma ve paylaşma ruhuyla güzellikler getiren 11 ayın sultanı Ramazan ayını birlikte uğurluyoruz. Ramazan bayramınızı kutluyor, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramın birleştirici maneviyatının, İslam alemine ve tüm dünyaya huzur, barış getirmesini, kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini temenni ediyorum. Ailelerimizle, sevdiklerimizle, komşularımızla en samimi duygularda, hoş sohbetlerde buluşacağımız nice bayramlara. Sevinçlerimizin hüzne dönüşmemesi için bayram tatilinde yola çıkacak yurttaşlarımızın trafikte dikkatli ve güvenli seyehat etmelerini rica ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Resul Emrah Şahan: 'Emin Olun Bir Sonraki Bayram Her Şey Çok Güzel Olacak' - Son Dakika

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