Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı - Son Dakika
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Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı

Hatay\'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde barışmak için buluştuğu husumetlileri Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan'ı çıkan kavgada tabancayla vurarak öldüren Süleyman Özbek, çifte cinayetin ardından aynı silahla intihar etti. Olay yerinde bulunan Özbek'in kız kardeşi de seken kurşunla ayağından yaralandı.

31.07.2024 01:17  Güncelleme: 01:44
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti. Olayda bir çifte cinayeti işleyen şahsın kız kardeşi de yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kümeevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık iki hafta önce bir kır düğününe katılan Süleyman Özbek, iddiaya göre işletme sahibi Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan ile tartıştı. Yaşanan tartışma, düğüne katılanların araya girmesiyle son bulurken, bu olay nedeniyle Özbek ve işletme sahipleri arasında husumet doğdu.

Husumetlileri vurup intihar etti, 3 ölü 1 yaralı

BARIŞ BULUŞMASINDA KURŞUN YAĞDIRDI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

Husumetin son bulması için bir araya gelen Özbek ile işletme sahipleri Şahsuvar ve Alkan arasında yeniden tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çeken Özbek, Şahsuvar ve Alkan'a kurşun yağdırdı. İşletme sahipleri vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinde bulunan Özbek'in kız kardeşi S.G. de seken kurşunla bacağından vuruldu. Özbek, olayın ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Husumetlileri vurup intihar etti, 3 ölü 1 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Özbek, Şahsuvar ve Alkan, daha sonra kaldırıldıklarını hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan S.G.'nin ise hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Husumetlileri vurup intihar etti, 3 ölü 1 yaralı
Kaynak: DHA

Süleyman Özbek, Reyhanlı, Hatay, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu: Hani sokak hayvanlarını toplayınca sokaklar çok güvenli olcaktı 14 6 Yanıtla
    Kerem HizanLı: derdiniz sokak hayvanı alın evinizde besleyin meraklılar 10 7 Ender Kervancıoğlu: Adı üstünde sokak hayvanı. Onların yaşam alanı binlerce yıldır orası. Sen gelip bina dikince dünya sana ait olmuyor. 2 2
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