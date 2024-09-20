Rıza Bey Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Rıza Bey Apartmanı Davası Devam Ediyor

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın davasında epoksi yapan firma yetkilileri dinlendi.

20.09.2024 14:49
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İzmir'deki depremde en fazla can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada, binaya epoksi yapan firma yetkilileri dinlenildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müşteki yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Binanın eski yöneticisi ve görevlisi olan tutuksuz sanık R.B. de duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı daha önce kendi mahkemelerinde dinlenilmeyen ve binaya epoksi uygulayan firmanın yetkililerine söz verdi.

Binaya 2003 yılında epoksi yapan firma yetkilisi tutuksuz sanık C.Ş, yaptıkları işlemle binanın güçlendirildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu, "Bu işlemle çatlakları tamir edersiniz. Biz bu işleri Marmara depreminden önce başlamıştık ve tecrübeliydik. Yapılan işlemlerde bir hata yok. Biz tebliğ edilen işi yaptık. Bu, binayı güçlendirme değildir. Bize mal sahibi 'çatlaklar oluştu insanlar rahatsız oluyor' diye söylemiş biz de onu yapmışız. Binada çatlak olmasa epoksi yapılmazdı." dedi.

Sanık R.B. de binaya burada oturanların kararının ardından epoksi yapıldığını söyledi.

Bina projesinin kendi ofisinde çizildiği iddia edilen tutuksuz sanık mimar İ.K. de yargısız infaz yapıldığını savunarak, projenin kendinden habersiz yapıldığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Duruşma, mahkemece 17 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

Dava süreci

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla 13 sanık hakkında İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.

Dönemin 2 belediye görevlisi hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ana davayla birleştirilmesiyle sanık sayısı önce 15'e ardından 20'ye çıkmıştı.

Davanın 4 tutuklu sanığı önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rıza Bey Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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