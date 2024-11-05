Rize\'de Heyelan: 3 Araç Hasar Gördü

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RİZE'nin Ardeşen ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Yamaçtan akan irili ufaklı toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapatırken, taşların çarptığı 3 araçta maddi hasar oluştu.

Rize'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun 14'üncü kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan akan irili ufaklı kaya ve toprak kütlesi Rize' Artvin istikametini tek yönlü ulaşıma kapattı. Heyelan anında yoldan geçen 3 otomobilde taş çarpması sonrası maddi hasar oluştu. İhbarla bölgeye gelen polis ve iş makinesi ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması başlattı. Heyelanda hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Ekiplerin yolda çalışmaları sürüyor.

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE/ARDEŞEN (Rize),