Rize'de Heyelan Korkusu

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Heyelanı duyan vatandaş o anları anlattı

Heyelan anını anlatan vatandaş: "Deprem olur gibi 'tok' diye bir ses geldi"

RİZE - Rize'de şiddetli yağışların neden olduğu heyelanı anlatan vatandaş, "Deprem olur gibi 'tok' diye bir ses geldi. Ürktük biraz, sağa sola baktık, bir şey bulamadık" dedi.

Dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize'yi etkisi altına aldı. Rize merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde Yağmur Sokak ile Buhara Sokak arasındaki alanda da heyelan meydana geldi. Buhara Sokak'ta bulunan Ceylan Saray Apartmanı'na ait çocuk parkının alt kısmındaki toprak istinat duvarlarının çökmesiyle parkın korkulukları da heyelana maruz kaldı. Parkın içerisindeki gereçlere kadar uzanan heyelan vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Olayın sabah saatlerinde meydana geldiğini dile getiren vatandaşlar dışarıya baktıklarında moloz yığınlarının Yağmur Sokak üzerindeki inşaat alanında temeli yeni atılan otopark da toplandıklarını gördüklerini ifade etti.

"Deprem olur gibi 'tok' diye bir ses geldi"

Yüksek bir sesle irkildiklerini ve deprem oluyor zannettiklerini dile getiren Mustafa Öksüz olay anını, "Sabahleyin namaza kalktık saat 5.50'de. 5-10 dakika oturdum ve bir anda şiddetli bir ses geldi. Öyle eşim uyandı, o da namaz kalkıyordu. Çocuklar da uyandı böyle. Deprem olur gibi 'tok' diye bir ses geldi. Ürktük biraz, sağa sola baktık, bir şey bulamadık. Ben ama olayın farkına vardım. Namazı kıldıktan hemen sonra aşağıya indim. Çöken yeri biliyordum ben, öyle bir yüksek kazıklar vardı orada. Arkasında devamlı geliyordu su akıyordu oradan. Bakınca tabii olayın farkına vardık. Kazıklar 15 metre çökmüşlerdi. Bu olayı etraftaki herkes fark etmiş. Sordum herkes deprem zannetmiş korkuyla uyanmışlar" ifadeleriyle anlattı.