Rize'de Heyelan Korkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de Heyelan Korkusu

Geniş Video İzle

Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan oldu, vatandaş 'tok' sesiyle irkildiğini anlattı.

14.10.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Heyelanı duyan vatandaş o anları anlattı

Heyelan anını anlatan vatandaş: "Deprem olur gibi 'tok' diye bir ses geldi"

RİZE - Rize'de şiddetli yağışların neden olduğu heyelanı anlatan vatandaş, "Deprem olur gibi 'tok' diye bir ses geldi. Ürktük biraz, sağa sola baktık, bir şey bulamadık" dedi.

Dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize'yi etkisi altına aldı. Rize merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde Yağmur Sokak ile Buhara Sokak arasındaki alanda da heyelan meydana geldi. Buhara Sokak'ta bulunan Ceylan Saray Apartmanı'na ait çocuk parkının alt kısmındaki toprak istinat duvarlarının çökmesiyle parkın korkulukları da heyelana maruz kaldı. Parkın içerisindeki gereçlere kadar uzanan heyelan vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Olayın sabah saatlerinde meydana geldiğini dile getiren vatandaşlar dışarıya baktıklarında moloz yığınlarının Yağmur Sokak üzerindeki inşaat alanında temeli yeni atılan otopark da toplandıklarını gördüklerini ifade etti.

"Deprem olur gibi 'tok' diye bir ses geldi"

Yüksek bir sesle irkildiklerini ve deprem oluyor zannettiklerini dile getiren Mustafa Öksüz olay anını, "Sabahleyin namaza kalktık saat 5.50'de. 5-10 dakika oturdum ve bir anda şiddetli bir ses geldi. Öyle eşim uyandı, o da namaz kalkıyordu. Çocuklar da uyandı böyle. Deprem olur gibi 'tok' diye bir ses geldi. Ürktük biraz, sağa sola baktık, bir şey bulamadık. Ben ama olayın farkına vardım. Namazı kıldıktan hemen sonra aşağıya indim. Çöken yeri biliyordum ben, öyle bir yüksek kazıklar vardı orada. Arkasında devamlı geliyordu su akıyordu oradan. Bakınca tabii olayın farkına vardık. Kazıklar 15 metre çökmüşlerdi. Bu olayı etraftaki herkes fark etmiş. Sordum herkes deprem zannetmiş korkuyla uyanmışlar" ifadeleriyle anlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Deprem, Güncel, Yaşam, Dünya, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Heyelan Korkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 19:25:18. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de Heyelan Korkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.