Rize'de Heyelan ve Sel: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Rize'de Heyelan ve Sel: 1 Ölü, 2 Yaralı

Rize\'de Heyelan ve Sel: 1 Ölü, 2 Yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel felaketi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ekipler, 64 daireyi tahliye ederek temizlik çalışmalarına başladı. Bölgedeki 24 saatlik yağış miktarı 120 kilogram olarak ölçüldü.

20.11.2024 13:35  Güncelleme: 13:37
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RİZE'nin Çayeli ilçesinde dev toprak kütlesinin kayarak dolduğu dairede 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, tedbir amaçlı 64 dairenin tahliye edildiği heyelan ve sel sonrası ekipler, çamurla kaplanan arazi ve sokaklarda temizlik yaptı. Yamaçtan kayarak binaların giriş katlarına yaklaşık 60 ton toprak dolduğu ortaya çıktı.

Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde önceki gün gece boyu etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak kütleleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Evlerden birinde toprak yığını altında kalan Yakup Ali Bayraktar (35) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbarla adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevredeki 64 daire de tahliye edildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü heyelanda, ilçeye 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Boşaltılan evlerdeki vatandaşlar, misafirhanelere yerleştirildi.

EŞYALARINI ALDILAR

Sağanağın etkisini kaybettiği bölgede sular, yerini çamura bıraktı. Heyelanlı yamacın üstündeki yolda sular çekilirken, ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürdü. Bölgede emniyet şeridiyle çevrilen 64 dairede yaşayanlar, sabah saatlerinde geldikleri evlerine ekipler eşliğinde girerek bazı önemli eşyalarını almaya çalıştı. Bölgede heyelanla giriş katları toprakla dolan binalarla ilgili teknik inceleme sonrası rapor hazırlanacağı öğrenildi. İncelemede; yamaçtan kayarak binaların giriş katlarına yaklaşık 60 ton toprak dolduğu ortaya çıktı.

'ANİDEN OLDU'

Heyelanda yaşadıklarını anlatan Mevlüt Mızrak, "Evden nasıl çıktık, şaşkınız. Ekipler, bizi pencereden sepetlerle aşağıya indirdi. Hastamız da olduğu için çok sıkıntı yaşadık. Toprağın altında kalanları, oğlumla beraber çıkardık. Hayatını kaybeden komşumuz, çok iyi bir insandı. En fazla ona üzüldüm. Aniden oldu" dedi.

'DEPREM OLUYOR SANDIM'

Site yöneticisi Asım Uzun da "Çöken yer, bizim kapıcı dairemizdi. Haber geldi gibi apar topar çıkıp, baktım ki merdivenlerden su taşmış. Sonra eve çıktım. Namaz vaktiydi, abdest alıp namazı kıldıktan sonra patladı. O anda aklıma heyelan gelmedi. Deprem oluyor sandım. Dışarı çıktığımızda tahmin ettim. Arka cepheye baktığımda yamacın indiğini gördüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Heyelan ve Sel: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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