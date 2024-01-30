 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rize'de kamyon devrildi, hafriyat tünel içerisine döküldü - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de kamyon devrildi, hafriyat tünel içerisine döküldü

Rize'nin İkizdere ilçesinde bir kamyonun kontrolden çıkması sonucu devrilmesi sonucu kamyonun taşıdığı hafriyat tünel içerisine döküldü. Sürücü yoldan geçenler tarafından kurtarıldı. Olayda başka bir kamyon zarar görürken, Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize\'de kamyon devrildi, hafriyat tünel içerisine döküldü
30.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 13:46
Abone Ol

RİZE'de kontrolden çıkıp devrilen kamyondaki hafriyat, tünel içerisine döküldü.

?Kaza, sabah saatlerinde İkizdere ilçesindeki Hurmalık Tüneli'nde meydana geldi. İl merkezine doğru giden S.Ç. idaresindeki 06 DZC 037 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyondaki hafriyat tünel içerisine dökülürken, sürücü yoldan geçenlerce araçtan çıkartıldı. Yoldan geçen başka bir kamyon dökülen hafriyat nedeniyle zarar görürken, Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, sürücü ayakta tedavi edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İkizdere, Güvenlik, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de kamyon devrildi, hafriyat tünel içerisine döküldü - Son Dakika


15:01
Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59
Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51
Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13
Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10
Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti

Son Dakika
15:01 Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:23:57. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de kamyon devrildi, hafriyat tünel içerisine döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement