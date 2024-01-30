Rize\'de kamyon devrildi, hafriyat tünel içerisine döküldü

RİZE'de kontrolden çıkıp devrilen kamyondaki hafriyat, tünel içerisine döküldü.
?Kaza, sabah saatlerinde İkizdere ilçesindeki Hurmalık Tüneli'nde meydana geldi. İl merkezine doğru giden S.Ç. idaresindeki 06 DZC 037 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyondaki hafriyat tünel içerisine dökülürken, sürücü yoldan geçenlerce araçtan çıkartıldı. Yoldan geçen başka bir kamyon dökülen hafriyat nedeniyle zarar görürken, Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, sürücü ayakta tedavi edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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