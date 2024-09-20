Rize'de Sel, Çay Bahçeleri Su Altında Kaldı - Son Dakika
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Rize'de Sel, Çay Bahçeleri Su Altında Kaldı

Rize\'de Sel, Çay Bahçeleri Su Altında Kaldı

Rize'nin Derepazarı'nda sağanak sonrası yollar çöktü, çay üreticisi yaş çayını kurtarmaya çalıştı.

20.09.2024 12:59
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RİZE'nin Derepazarı ilçesinde etkili olan sağanak sırasında köy yolu çökerken, bazı tarım alanları da sel sularının altında kaldı. Çay üreticisi Oğuzhan Günaydın'ın göle dönen bahçesindeki yaş çayını, hasat edip kurtarma çabası, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kentte, sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Derepazarı ilçesi Çeşme köyünde sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yol çöktü. Köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler, inceleme ve yol onarım çalışması başlattı. Aralıklarla süren sağanak sonrası Çukurlu köyünden geçen Çukurlu Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşması sonucu sel suları Oğuzhan Günaydın'a ait çay bahçesine girdi. Sel suları bahçede göletler oluştururken, üretici bahçesinde kalan yaş çayları kurtarmaya çalıştı. Makinelerle çay hasadı yapan üreticinin, sel sularından çayını kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sularla kaplı çay bahçesinde üreticilerin çay topladığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Sel, Çay Bahçeleri Su Altında Kaldı - Son Dakika

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