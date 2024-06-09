Rize'de yağmuru gören vatandaş cadde üzerinde aracını yıkadı - Son Dakika
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Rize'de yağmuru gören vatandaş cadde üzerinde aracını yıkadı

Rize'de şiddetli yağışlar etkisini gösterirken bir vatandaş, yağmurdan faydalanarak sokak ortasında aracını yıkadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya rağmen vatandaş, ekonomik kriz nedeniyle yağmurdan faydalanmak istediğini belirtti.

09.06.2024 16:20
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Rize'de yağmuru gören vatandaş cadde üzerinde aracını yıkadı

RİZE - Rize'de şiddetli yağış etkisini gösterirken bir vatandaş yağmurdan faydalanarak sokak ortasında aracını yıkadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı yapılmıştı. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar il genelinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezinde yer yer göletler oluşurken Karadeniz Sahil Yolu'nda da yağmur birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmurdan kaçan vatandaşlar ise etkilenmeyecekleri yerlere koşuştu.

"Yağmurdan faydalanalım dedik"

Öte yandan Rize'de bir vatandaş yağan yağmuru görünce fırçasını ve deterjanını alıp arabasının yanına geldi. Şiddetli yağıştan faydalanmak isteyen Zekeriya Kalkavan isimli vatandaş merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi Cumhuriyet üzerinde park halindeki aracını yağmur suyu ile güzelce yıkadı. Yağmuru görünce faydalanmak istediğini vurgulayan Kalkavan "Ekonomik kriz olunca yağmurdan faydalanalım dedik. Daha iyi oluyor bedava sonuçta. Hem zevkli oluyor. Ablamı hastaneye getirmiştim. Motorda da bir sıkıntı vardı. Hazır durmuştum hem de arabanın üstünde kuş pislikleri vardı. Onları temizlemeye çalışıyordum. Yağmurda yağınca süpürgeyi çıkardım ve temizlemeye başladım. Açık hava yıkaması oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi, Rize, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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