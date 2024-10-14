Rize'den Organik Çay Sirkesi ile Kokarca Çözümü

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Rize Belediyesi, çay lifinden ürettiği organik çay sirkesiyle Karadeniz Bölgesi'nde tarımı olumsuz etkileyen kokarca böceğine karşı çözüm geliştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan tamamen organik olarak üretimi gerçekleştirilen Çaydalı markalı çay sirkesi sayesinde Karadeniz Bölgesinde tarımı olumsuz etkileyen kokarca böceğinin yok edileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğaya ve ekolojik dengeye hiçbir zarar vermeden kokarca böceğini yok eden çaydalı çay sirkesi, böceğin bulunduğu alanlara püskürtme yöntemiyle uygulanarak kullanılabilecek. Rize Belediyesi'nin destekleriyle araştırma ve geliştirmesi yapılan çaydalı çay sirkesi, Rize Gastronomi Günleri'nde yapılan sunumda izleyicilerin önünde böcekler üzerinde denendi ve başarılı oldu. Rize Belediyesi'nin destekleriyle oluşturulan projenin tarıma büyük katkı sunması hedefleniyor."