Isparta\'da düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu\'nun baba ocağına ateş düştü

Güncel

ISPARTA'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) memleketi Rize'nin Çayeli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Kalyoncu'nun dün doğum günü olduğu belirtildi.

Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehit olduğu haberini ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan şehidi mahalle muhtarı olan babası İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit teğmenin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Akrabaları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı. Şehidin yakınları evin önünde taziyeleri kabul etti.

Bekar olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun dün doğum günü olduğu bildirildi.

HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize),