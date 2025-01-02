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Rojin Kabaiş İçin Adalet Talebi

Rojin Kabaiş İçin Adalet Talebi

Diyarbakır'da üniversite öğrencileri, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adalet talep etti.

02.01.2025 18:19
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Diyarbakır'da üniversite öğrencilerince düzenlenen basın açıklamasında, Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması istendi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Mavi Kelebek Çocuk Hakları Topluluğu öncülüğünde DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen basın açıklamasına, Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile Amed Sportif Faaliyetler taraftarları da katıldı.

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Nihal Koyuncu, hayallerini gerçekleştiremeden hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'e Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.

Koyuncu, "Rojin Kabaiş'in failleri bulunsun, hem ailesinin hem sevdiklerinin hem de tüm vicdan sahiplerinin yüreğine bir nebze su serpilsin." dedi.

Basın açıklamasına katılan DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Mahmut Altunhan da Rojin Kabaiş'in intihar etmediğini düşündüklerini belirterek, "Faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Rojin için adalet istiyoruz." diye konuştu.

Baba Nizamettin Kabaiş de acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Ekiplerin arama çalışmaları sırasında kızının hep bulunacağını hayal ettiğini anlatan Kabaiş, şunları söyledi:

"İntihar süsü verilerek cesedi göle bırakıldı. Rojin okumak istiyordu, hayalleri vardı, öğretmen olacaktı ama ne yazık ki hayalleri yarıda kaldı. Benim için çok büyük bir acıdır, unutulmaz. Rojin hayatı seviyordu ama onu katlettiler. Rojin intihar etmedi, kesinlikle öyle söylemesinler. İntihar ettiğine dair hiçbir delil ortada yok. Ne kamera görüntüsü var ne intihar notu bırakmış ne de video çekmiş. Rojin intihar edecek bir kız değildi."

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, İnsan Hakları, Politika, Eğitim, Güncel, Van, Son Dakika

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