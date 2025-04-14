Roma'da ABD-İran Müzakereleri - Son Dakika
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Roma'da ABD-İran Müzakereleri

İtalya, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin bir sonraki turunu Roma'da yapacak.

14.04.2025 14:16
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun Roma'da yapılması için ilgili taraflardan kendilerine talep geldiğini ve buna olumlu yanıt verdiklerini bildirdi.

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen EXPO 2025 fuarında İtalyan pavyonunun açılışına katılan Tajani, burada ABD ile İran arasında devam eden ve bir sonraki turunun 19 Nisan'da yapılması gündemde olan nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerin, Roma'da yapılması için ilgili taraflardan, ara bulucu rolü üstlenen Umman'dan bir talep aldık ve buna olumlu yanıt verdik. Her zaman olduğu gibi nükleer konusunda da olumlu sonuçlar getirebilecek görüşmeleri memnuniyetle karşılamaya hazırız." dedi.

Tajani, Roma'nın barış ve ara buluculuğun başkenti olduğunu belirterek, "Ülkemizde bu tür toplantılar ilk kez olmuyor. Gerekli olan her şeyi yapmaya hazırız. Nükleer sorunun çözümü ve aynı zamanda barışın inşasına yol açabilecek tüm müzakereleri desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması kapsamında 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı.

Dolaylı yapılan görüşmede İran heyetine?Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise?ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İsrail basınından Walla haber sitesi de müzakerelerin ikinci turunun, 19 Nisan'da Roma'da yapılmasının beklendiğini yazmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Roma'da ABD-İran Müzakereleri - Son Dakika

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