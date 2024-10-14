Roman Vatandaşlara Strateji Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Roman Vatandaşlara Strateji Planı

Romanların sosyal ve ekonomik koşullarını iyileştirmek için strateji belgesi ve eylem planı hazırlandı.

14.10.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Kolukırık, Romanların yoğun yaşadığı 25 ilde yürütülen çalışmalarla, konut sorununu çözmeye ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik projelerle, çocukların özellikle eğitim ve okulda kalma süreçlerine ilişkin ciddi artırımlar olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Suat Kolukırık, Romanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyoekonomik refah seviyelerini yükseltmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 1. Aşama Eylem Planı" ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kimlik tartışmalarının gündemde olduğu dönemde Romanlarla ilgili doktora tezi hazırladığını belirten Kolukırık, "1980 sonrası küresel sistemde yaşanan değişimler farklı grupları toplumsal tartışmaların merkezi haline getiriyordu. Ben de sosyolog olarak sosyal içermeyi, toplumsal bütünleşmeyi düşünerek ve katılımcı demokrasiyi öncelemem nedeniyle Romanlarla ilgili bir çalışma yapmanın son derece önemli olduğunu düşündüm." diye konuştu.

Kolukırık, Romanların refahı, kalkınması, sosyal sisteme sunacağı katkılar gibi olguların, ülkenin kalkınmasında ve insan kaynağının daha rantabl kullanılmasında son derece önemli olduğu için bu konuda çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

"2000'li yıllardan sonra Türkiye'de Roman farkındalığı oluştu"

Romanlarla ilgili çeşitli yıllarda yürütülen çalışmalarda görev aldığını anlatan Kolukırık, 2023-2030 yıllarını kapsayan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 1. Aşama Eylem Planı" için de Bakanlıkta görevlendirildiğini belirtti.

Türkiye'deki Romanlarla ilgili farkındalığın 2000'li yıllardan sonra oluştuğunu ve politikalarda ciddi şekilde değişikliğe gidildiğini aktaran Prof. Dr. Suat Kolukırık, şöyle konuştu:

"Bu değişimlerde bizim de katkılarımız oldu, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiğini gördük. Romanlara yönelik ön yargılar, kanunlarda, yasalarda yer alan aşağılayıcı birtakım ifadeler kaldırıldı. 2009'a gelinceye kadar birtakım yasal düzenlemeler yapıldı. Sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Roman sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldik ve 'bu işi artık bir strateji belgesi haline getirelim' dedik. 2014 yılında yaptığımız taslak eylem planını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile paylaştık ve 2016-2021 yıllarını kapsayan strateji eylem planını ortaya koyduk."

Prof. Dr. Suat Kolukırık, Roman vatandaşların hayatına dokunmak için onların yaşadığı mahalleleri görmek gerektiğine işaret ederek, Romanların yoğun yaşadığı 25 il başta olmak üzere ülke genelinde çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Kolukırık, "Roman mahalleler, kentsel yapılar içerisinde kalmış bir sürü sosyal sorun barındırıyor. Ciddi şekilde eğitim, istihdam, barınma ve sağlık ve kamusal hizmetlere erişim noktasında Roman nüfusumuzun ne yazık ki birtakım sorunları var. Bu durum sosyal dışlamaya yol açtığından bu sorunlarla baş etmek gerekiyordu. 6 başlık altında Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 1. Aşama Eylem Planı hayata geçirildi." bilgisini verdi.

Bazı Roman mahallelerinde uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu aktaran Kolukırık, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu mahallelerde özellikle suça yatkınlığın pekiştirildiği, dışarıdan birtakım mekanizmaların çalıştığı bir süreç var. Sosyal rol ve modeller uygun olmadığında bu gruplar, sosyal dışlanma ve kendilerini izole edip toplumsal katılımda birtakım eksikliklerin ortaya çıkmış olduğu bir durumla karşı karşıya kalıyor. Strateji belgesi bu noktada 'Roman nüfusun potansiyelini nasıl ortaya çıkarabiliriz ve hep birlikte daha iyi nasıl yaşayabiliriz'in çabasıdır.

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 1. Aşama Eylem Planı sayesinde Romanlara yönelik atılan adımlarda çok ciddi ilerleme kaydedildi. Özellikle Roman vatandaşların yoğun yaşadığı 25 ilde yürütülen çalışmalarla, konut sorununu çözmeye ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik projeler ile çocukların özellikle eğitim ve okulda kalma süreçlerine ilişkin ciddi artırımlar oldu."

Strateji belgesi ve eylem planı kapsamında ekiplerin hane ziyaretleri yaparak, ailelerin sorunlarını bizzat dinlediğini ve çözüm ürettiğini anlatan Kolukırık, bugüne kadar 8 bin aileye konut desteği verildiğini bildirdi.

Kolukırık, Romanlara yönelik atılan adımların Roman vatandaşlar ve toplum tarafından benimsenmiş olmasının son derece önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Suat Kolukırık, Politika, Eğitim, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roman Vatandaşlara Strateji Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
11:26 Dünyada ilk kez tanımlanan “Giresun Sendromu“ tıp literatürüne girdi Dünyada ilk kez tanımlanan "Giresun Sendromu" tıp literatürüne girdi
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 13:14:56. #1.11#
SON DAKİKA: Roman Vatandaşlara Strateji Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.