Romanya Anayasa Mahkemesi'nden Georgescu'ya Red

Romanya Anayasa Mahkemesi, Kasım 2024'te gerçekleştirilen ve iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu birinci sırada tamamlayan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun adaylık başvurusuna verilen ret kararını onadı.

Anayasa Mahkemesi, Romanya Merkez Seçim Komisyonunca (BEC) 4 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylığı kabul edilmeyen Georgescu'nun bu karara itirazını görüştü.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, BEC'in ret kararına yapılan itirazların kabul edilmediği ve kararın onandığı ifade edildi.

Georgescu da sosyal medyasından yaptığı açıklamada, Romanya'nın geleceğini halkın belirleyeceğini belirtti.

BEC, ayrıca Batı ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen Georgescu'nun 4 Mayıs'taki seçim için yeniden adaylığını onaylamamıştı.

Yeni cumhurbaşkanlığı seçimi 4 Mayıs'ta

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ilk tur için 4 Mayıs'ta, ikinci tur için 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.