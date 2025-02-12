Romanya'da Iohannis İstifa Etti

Güncel

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in istifa etmesinin ardından görevi 4 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimine kadar Senato Başkanı Ilie Bolojan devraldı.

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçlarını iptalinin ardından süren siyasi krizin aşılması için 10 Şubat'ta istifasını açıklayan Iohannis'in bu kararını onadı.

Ülke anayasası gereği 4 Mayıs'ta yapılacak yeni cumhurbaşkanı seçimine kadar Senato Başkanı Bolojan geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapacak.

Başkent Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'nda yapılan devir teslim töreninde cumhurbaşkanlığı görevini Bolojan'a devreden Iohannis, "Romanya'ya iyi bakın." ifadelerini kullandı.

Romanya'daki sağcı partiler, Iohannis'in görevde yasa dışı kaldığını iddia ederek görevden uzaklaştırılmasını talep etmiş, Iohannis de bu girişim üzerine istifa ettiğini duyurmuştu.

Yeni cumhurbaşkanı seçimi 4 Mayıs'ta

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ilk tur için 4 Mayıs'ta, ikinci tur için 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.