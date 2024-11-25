Romanya'da Seçim: Georgescu Önde

Güncel

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ilk sıraya yerleşti.

Oyların yüzde 99'dan fazlasının sayıldığı, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, dünkü seçimlerde NATO ve Batı karşıtı Georgescu yüzde 22,9 ile yarışı önde tamamladı.

8 Aralık'ta düzenlenecek ikinci turda Georgascu'nun rakibi olabilmek için, iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi arasında kıyasıya yarış sürüyor.

Yüzde 19 civarında oy toplayan iki aday arasındaki fark 1000 oyun altına indi. Sadece bazı yurt dışı sandıkların açılmadığı seçimde, kalan sandıkların ABD ve Kanada ağırlıklı olduğu belirtiliyor.