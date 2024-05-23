Romanya'dan Antalya'ya turist sayısı artacak - Son Dakika
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Romanya'dan Antalya'ya turist sayısı artacak

Romanya\'dan Antalya\'ya turist sayısı artacak

Romanya Antalya Fahri Konsolosu Semih Beken, Romanya'dan geçen yıl Antalya'ya 354 bin turistin geldiğini belirterek, vize muafiyetinin etkisiyle turist sayısının yüzde 50 artacağını düşündüğünü söyledi. Romanya'nın Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 7. sırada olduğuna işaret eden Beken, geçtiğimiz yıl Romanya'dan gelen turist sayısının 2022'ye göre yüzde 21 artış gösterdiğini belirtti.

23.05.2024 15:32
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Romanya Antalya Fahri Konsolosu Semih Beken, Romanya'dan geçen yıl Antalya'ya 354 bin turistin geldiğini belirterek, vize muafiyetinin etkisiyle turist sayısının yüzde 50 artacağını düşündüğünü söyledi.

Beken, AA muhabirine, Romanya ile Türkiye'nin ikili ilişkilerinin üst seviyede olduğunu ve bu bağların kültürel anlamda çok eskiye dayandığını belirtti.

Romanya'nın Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 7. sırada olduğuna işaret eden Beken, "Geçtiğimiz yıl Romanya'dan gelen turist sayısı 2022'ye göre yüzde 21 artış gösterdi. 2023'te 354 binin üzerinde Romanyalı turist Antalya'ya geldi. Bu yıl geçen seneye göre ilk 4 ayda Romanya'dan gelen turist sayısı yüzde 34'lük artışla 13 bin 260 oldu. Karardan (Vize muafiyeti) sonra turist sayısının minimum yüzde 50 artacağını düşünüyorum." dedi.

Antalya'nın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarının başında geldiğini belirten Beken, "Turizmimiz sadece otellerle değil, tarih, sağlık ve spor turizmiyle öne çıkıyor. Spor, kongre ve sağlık turizmi alanlarında da Romanya'dan turistleri ağırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Beken, Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Romanya vatandaşlarının bu kararla Türkiye'ye her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle kimlikleriyle girebileceklerini ifade eden Beken, "Bu çok memnun edici bir karar. Antalya için özellikle çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu uygulamayla Romanya'dan şu anda ülkemize gelen turist sayısında ciddi bir artış bekleniyor. Hem turizm hem ticari hem de diplomatik ilişkiler açısında iki taraf için de faydalı olacak." diye konuştu.

Beken, Türk seyahat acentelerinin de bu noktada Romanya'dan turizm hareketliliğinin ivmelenmesi için ciddi çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Kararın yaz sezonun hemen öncesinde alınmasının oldukça önemli olduğuna değinen Beken, "Havalimanımızın yenilenmesi ve büyümesi, daha iyi hizmet sunması, tesislerimizin sürekli yenilerek değişmesiyle vize muafiyetinden en fazla fayda sağlayacak kent Antalya olacaktır. Yaz aylarının başında böyle bir kararın alınması hem bir ivme yakalanması, moral oluşturması ve rakamlara bir artışın yansıması açısından önem arz ediyor. Bu kararın daha güzel bir zamanı olamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Son dakika rezervasyonlarını artırır"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da vize muafiyeti kararının turizm için önemli olduğunu söyledi.

Farklı milliyetlerden turist ağırladıklarını belirten Saatçioğlu, vizesiz girişlerin rezervasyonlara pozitif yansıdığına dikkati çekerek, "Vizesiz geçişler son dakika rezervasyonlarını fişekler. Vizesiz girişler turizmciye her zaman artı yönde katkı sağlar. Romanya vatandaşlarına böyle bir imkanın tanınması turizm açısından çok önemli. Tabii ki bu Romanya'dan gelen turist sayısının artmasını sağlar, son dakika rezervasyonlarını artırır. Vize kolaylığı biz turizmcilerin de istediği bir konu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'dan Antalya'ya turist sayısı artacak - Son Dakika

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