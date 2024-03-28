RSF, Filistinli Gazeteci Bayan Ebusultan'ın Durumunun Açıklığa Kavuşturulmasını İstedi

Edirne Belediyesi ve Pazarcılar Odası arasında pazar yerleri işletme protokolü imzalandı

Edirne Belediyesi ile Edirne Pazarcılar Odası arasında kentteki pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin protokol imzalandı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni protokolün hazırlandığını ve tüm sebze meyve pazarlarının düzeninden odanın sorumlu olacağını belirtti. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Gürkan, açılışı geciken Cumartesi Pazarı hakkında da bilgi verdi. Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır ise Gürkan'a teşekkür etti. Ayrıca, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleceğin Yazarları Projesi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.