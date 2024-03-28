Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail ordusundan, Gazze'deki Şifa Hastanesinde alıkonulan ve 19 Mart'tan beri kendisinden haber alınamayan Filistinli gazeteci Bayan Ebusultan'ın durumunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.
Paris merkezli RSF, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinli kadın gazetecinin en son 19 Mart'ta, Gazze'deki Şifa Hastanesine yapılan baskında alıkonulanlar arasında görüldüğünü belirterek, İsrail ordusundan bir an önce Ebusultan'ın ortadan kayboluşunu açıklığa kavuşturmasını talep etti.
189 binden fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından en son 16 Mart'ta paylaşım yapan Ebusultan, X hesabındaki 19 Mart tarihli son paylaşımında ise "İsrailli güçler gözlerimin önünde tek erkek kardeşimi öldürdü." ifadesini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › RSF, Filistinli Gazeteci Bayan Ebusultan'ın Durumunun Açıklığa Kavuşturulmasını İstedi - Son Dakika
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