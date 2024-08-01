RSF, İsrail'e gazeteci katliamlarını durdurması için baskı yapma çağrısını yineledi - Son Dakika
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RSF, İsrail'e gazeteci katliamlarını durdurması için baskı yapma çağrısını yineledi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazze'de 2 gazetecinin daha hayatını kaybetmesi üzerine uluslararası kamuoyuna, İsrail'e gazeteci katliamlarını durdurması için baskı yapma çağrısını yineledi. RSF, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin ölümüne tepki göstererek, İsrail güçlerinin gazetecilere yönelik şiddetini durdurmasını istedi. RSF, uluslararası kamuoyunu, İsrail üzerindeki baskısını artırmaya çağırdı.

01.08.2024 22:55
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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazze'de 2 gazetecinin daha hayatını kaybetmesi üzerine uluslararası kamuoyuna, "gazeteci katliamlarını durdurması için İsrail'e baskı yapma" çağrısını yineledi.

RSF'den yapılan açıklamada, Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'ndan yayın yapan Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun muhabiri İsmail el-Gul ile kameraman Rami er-Rifi'nin İsrail'in saldırısında yaşamını yitirmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecilerin arkadaşı Anas al-Sharif tarafından saldırının hemen ardından yayınlanan görüntülerin, 2 gazetecinin "boş bir yolda izole beyaz bir aracın içindeyken doğrudan bir saldırı" ile öldürüldüğünü gösterdiği belirtildi.

RSF Kampanya Direktörü Rebecca Vincent, 2 Al Jazeera çalışanının ölümüyle İsrail'in Gazze'de gazetecilere yönelik işlediği suçlara bir yenisinin eklendiğini ifade etti.

Vincent, İsrail güçlerinin gazetecilere yönelik "savaş suçu teşkil eden" şiddetini derhal durdurmasını istedi.

Vincent, Gazze'de gazetecilerin güven içinde işlerini yapabilmeleri ve hayatını kaybeden gazeteciler için adaletin sağlanması adına uluslararası kamuoyunu, İsrail üzerindeki baskısını artırmaya çağırdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetmişti.

RSF'ye göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 120'den fazla gazeteci İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, 31 Temmuz itibarıyla Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 111 olduğunu belirtirken, Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısını 165 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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