RTÜK 6 Kanala Cezai İşlem Uyguladı

(ANKARA)- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst Kurul Toplantısı'nda yayın ihlallerine ilişkin 6 kanala idari yaptırım uyguladı. RTÜK üyeleri Tuncay Keser ile İlhan Taşçı, uygulanan cezaya tepki gösterdi. Keser, "Ceza tablosunun anlamı; eleştirel yoruma, farklı sese tahammül yok" açıklamasını yaparken Taşçı, "Türkiye RTÜK eliyle haberin cezalandırıldığı ülke olarak tarihe geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kendisiyle ne kadar gurur duysa azdır" ifadesini kullandı.

RTÜK Üst Kurul Toplantısı'nı bugün gerçekleştirdi. Yayın ihlallerinin değerlendirildiği toplantıda 6 kanala idari yaptırım uygulandı. Toplantıda, Tele1 kanalında yayınlanan Murat Taylan'ın sunuculuğunu yaptığı "Gazeteciler Masası" programında Halil Falyalı'nın elinde bulunduğu iddia edilen görüntü kayıtlarına ve bu kayıtlarda yer aldığı öne sürülen üst düzey devlet yetkilileri ve ailelerine ilişkin iddialar ele alındı.

Programla ilgili Üst Kurul İzleme uzmanlarınca hazırlanan raporda, herhangi bir somut delil sunulmadan yapılan mesnetsiz iddialarla, istihbarat kurumlarının başındaki isimler, diplomatik temsilciler ve devlet büyüklerinin aile bireylerinin doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Raporda, yayıncılık faaliyetlerinin Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde; kişilik haklarına saygı, tarafsızlık ve kamu düzeninin korunması ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Özel hayatı hedef alan ve doğrulanmamış bilgilerin gerçekmiş gibi kamuoyuna aktarılmasının habercilik etiğini ve yayıncılık sorumluluğunu ciddi biçimde ihlal ettiği belirtildi.

Bu nedenle Tele1 televizyonuna, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlali nedeniyle üst sınırdan yaptırım uygulandı.

SZC TV ve Halk TV'ye "tarafsızlık ihlali" cezası

SZC TV'de yayınlanan Damla Doğan Tuncel'in sunduğu "Hafta Sonu Ana Haber" programında ve Halk TV'de yayınlanan Gülşah Ekinci'nin sunduğu "Hafta Sonu Raporu" adlı programda "kaynaklar" ile "edinilen bilgilere" dayandırılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin iddiaları konu alan haberler de Kurul gündemindeydi.

Hazırlanan raporda, haber içeriğinde olayın doğruluğunun yeterince araştırılmadığı, idari kararların saldırıyla ilişkilendirilerek algı oluşturulduğu ve idarecilere yönelik iddialarla ilgili karşı tarafın görüşüne yer verilmediği tespit edildi. Üst Kurul'da 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "…..soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz" hükmüne aykırılıktan SZC TV ve Halk TV'ye üst sınırdan ceza uygulandı.

NOW TV'ye gizli reklam yaptırımı

NOW TV'de Disney+ platformunda yayınlanan "Başka Bir Sen" ve "Kalender Pide" filmlerine ait 7 ve 5 dakikalık özel kesitlerin, filmlerin platformda yayınlandığını belirten bant reklamlarla birlikte ekrana getirildiği ve Disney+ vurgularının izleyiciyi farkında olmadan platforma çekmeyi amaçladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 6112 sayılı Kanun'un "Gizli ticari iletişime yer verilemez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle NOW TV'ye üst sınırdan ceza verildi.

Tele-alışveriş sürelerini aşan kanallara ceza

YILDIZ EN ve SERHAT TV kanallarında yapılan yayınlarda, 6112 sayılı Kanun'da belirlenen tele-alışveriş yayın sürelerinin aşıldığı tespit edildi. Mevzuata göre, tele-alışveriş yayınları kesintisiz en az 15 dakika sürebilir ve günlük toplam süresi 1 saati geçemez. Ancak bu iki kanalın ilgili düzenlemeyi ihlal ettiği ve bunun haksız rekabete yol açtığı belirlendi. Her iki yayıncı kuruluşa da üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Uygulanan cezalara RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşçı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

"Ceza tablosunun anlamı; eleştirel yoruma, farklı sese tahammül yok"

Keser, yaptığı açıklamada, "2025 yılında (1 Ocak-15 Mayıs), RTÜK tarafından verilen 40 cezanın 35'i; Halk TV, NOW TV, Tele 1 ve SZC TV'nin yayınlarına. Ceza tablosunun anlamı; eleştirel yoruma, farklı sese tahammül yok. Bu arada 'İBB soruşturması' ile ilgili şikayetlerin ise hiçbiri gündeme alınmadı" ifadesini kullandı.

"Türkiye RTÜK eliyle haberin cezalandırıldığı ülke olarak tarihe geçti"

Taşçı ise açıklamasında şunları kaydetti:

RTÜK ceza kararını 'Aracı Otoparka Alınmadı, Saldırı Araca Giderken Oldu şeklinde alt bandın ekrana getirilmesini kesin bir yargı ve spekülasyon' gerekçesine dayandırdı. Özgür Özel'in makam aracının otoparka alınmaması talimatını verdiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma başlatılması gerçeğini ise RTÜK görmezden geldi. Herkesin göz önünde gerçekleşen ve tüm Türkiye'nin gördüğü alçakça saldırıyı bir tek RTÜK Başkanı görmedi, duymadı. Kamuoyuna bu haberi aktaranları da cezalandırma yoluna gitti. Türkiye RTÜK eliyle haberin cezalandırıldığı ülke olarak tarihe geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

kendisiyle ne kadar gurur duysa azdır. Biraz daha zorlasa 'Özgür Özel'e zaten saldırı da olmadı; Kim uyduruyor!' diyecek."