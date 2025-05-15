RTÜK'ten 6 televizyon kanalına para cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

RTÜK'ten 6 televizyon kanalına para cezası

RTÜK\'ten 6 televizyon kanalına para cezası

RTÜK, yayın ihlalleri nedeniyle Tele1, SZC TV, Halk TV ve NOW TV gibi kanallara üst sınırdan para cezası uyguladı.

15.05.2025 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 6 televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'TEN TELE 1'E ÜST SINIRDAN YAPTIRIM

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşen RTÜK Üst Kurul Toplantısı'nda yayın ihlalleri değerlendirildi. Toplantıda, Tele1'de yayınlanan Murat Taylan'ın sunuculuğunu yaptığı "Gazeteciler Masası" programında, Halil Falyalı'nın elinde bulunduğu iddia edilen görüntü kayıtları ve bu kayıtlarda yer aldığı öne sürülen üst düzey devlet yetkilileri ve ailelerine ilişkin iddialar ele alındı.

Programla ilgili Üst Kurul izleme uzmanlarınca hazırlanan raporda, herhangi bir somut delil sunulmadan yapılan mesnetsiz iddialarla istihbarat kurumlarının başındaki isimlerin, diplomatik temsilcilerin ve devlet büyüklerinin aile bireylerinin doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Yayıncılık faaliyetlerinin Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişilik haklarına saygı, tarafsızlık ve kamu düzeninin korunması ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiği vurgulanan raporda, özel hayatı hedef alan ve doğrulanmamış bilgilerin gerçekmiş gibi kamuoyuna aktarılmasının habercilik etiğini ve yayıncılık sorumluluğunu ciddi biçimde ihlal ettiği belirtildi.

Bu nedenle Tele1 televizyonuna, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlali nedeniyle üst sınırdan yaptırım uygulandı.

SZC TV VE HALK TV'YE TARAFSIZLIK İHLALİ CEZASI

SZC TV'de yayınlanan Damla Doğan Tuncel'in sunduğu "Hafta Sonu Ana Haber" programı ile Halk TV'de yayınlanan Gülşah Ekinci'nin sunduğu "Hafta Sonu Raporu" adlı programda, "kaynaklar" ile "edinilen bilgilere" dayandırılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin iddiaları konu alan haberler de toplantı gündeminde yer aldı.
Hazırlanan raporda, haber içeriğinde olayın doğruluğunun yeterince araştırılmadığı, idari kararların saldırıyla ilişkilendirilerek algı oluşturulduğu ve idarecilere yönelik iddialarla ilgili karşı tarafın görüşüne yer verilmediği tespit edildi.

Üst Kurul'da 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "...soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz" hükmüne aykırılıktan SZC TV ve Halk TV'ye üst sınırdan ceza uygulandı.

NOW TV'de Disney+ platformunda yayınlanan, "Başka Bir Sen" ve "Kalender Pide" filmlerine ait 7 ve 5 dakikalık özel kesitlerin, filmlerin platformda yayınlandığını belirten bant reklamlarla birlikte ekrana getirildiği ve "Disney+" vurgularının izleyiciyi farkında olmadan platforma çekmeyi amaçladığı tespit edildi. Bu nedenle 6112 sayılı Kanun'un "Gizli ticari iletişime yer verilemez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle NOW TV'ye üst sınırdan ceza verildi.

TELE ALIŞVERİŞ SÜRELERİNİ AŞAN KANALLARA CEZA

YILDIZ EN ve SERHAT TV kanallarında yapılan yayınlarda, 6112 sayılı Kanun'da belirlenen tele-alışveriş yayın sürelerinin aşıldığı tespit edildi. Mevzuata göre, tele-alışveriş yayınları kesintisiz en az 15 dakika sürebiliyor ve günlük toplam süresi 1 saati geçemiyor. İlgili düzenlemeyi ihlal ettiği ve haksız rekabete yol açtığı belirlenen kanallara, üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Tele1, Radyo, NOW, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ten 6 televizyon kanalına para cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Uuu bbb:
    zamanı geleince bizde size cezayı keseceğiz sehpa da 5 1 Yanıtla
  • 205622:
    yandas kanallara bişey yok mu dizilere bı bakın bademler iki karililar dost hayatı yasayanlar geliniylr düşüp kalkanlar bu Lara bişey yok çünkü bunlar bademlere calisiyo 3 0 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    rtuk her türlü rezilliği kabul eder ancak muhalifleri affetmez 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:09
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:06
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 17:04:34. #7.13#
SON DAKİKA: RTÜK'ten 6 televizyon kanalına para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.