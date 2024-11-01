RTÜK Başkanı EÜ\'de Öğrencilerle Buluştu

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EGE Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Özellikle; şiddet, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aile yapımız ve çocuk istismarı gibi konulara dikkat ediyoruz" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve RTÜK Üst Kurul Üyesi Dr. Deniz Güçer, Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin'in yürüttüğü 'Kamu Diplomasisi ve İletişim' dersine katılan RTÜK Başkanı Şahin, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, RTÜK'ün çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kendisinin de iletişim fakültesi mezunu olduğunu belirten Şahin, öğrencilere RTÜK'ün organizasyon yapısından bahsetti.

'TELEVİZYON VE RADYO HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİYOR'

Şahin, "Herkes, bizleri 'ceza veren kurum' olarak biliyor. Bizse bir 'düzenleme kurulu' olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Sosyal medya günümüzde her ne kadar yaygın olsa da televizyon ve radyo da hiçbir zaman geçerliliğini yitirmiyor. Yapılan kanun düzenlemesiyle online film izleme platformlarının da denetimi bize geçti. Para ödeyip, şifreyle giriş yapılan bir platformda denetim olmasına yönelik eleştiriler oluyor. Sayılan sebeplerden ötürü bu tür platformlara esneklik gösteriyoruz ancak tamamen denetimsizlik diye bir şey de mümkün olamaz. Özellikle; şiddet, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aile yapımız ve çocuk istismarı gibi konulara dikkat ediyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yönelik alt yazı veya sesli betimleme gibi uygulamaları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Medya okuryazarlığının okullarımızda yayılmasını istiyoruz" dedi.

ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Ebubekir Şahin, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını noktaladı. Şahin'e Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin tarafından 'Altın Kariyer' ödülü takdim edildi. Dersin ardından Ebubekir Şahin, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret etti. Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Budak, EÜ'nün çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.