Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans

Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Kadına yönelik şiddet karşısında sıfır tolerans ile hareket ediyoruz.

24.12.2024 18:52  Güncelleme: 18:53
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Kadına yönelik şiddet karşısında sıfır tolerans ile hareket ediyoruz. Kişisel görüşlerimizde veyahut da RTÜK'ün resmi sayfasında yapmış olduğumuz paylaşımların tamamında, 'Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimizdir. Ayrıca çocuk ve çocuklarla ilgili alınacak olan tüm kararlar kırmızı çizgimizdir' diyerek yaptığımız açıklamaları görmüşsünüzdür" dedi.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Cevizoğlu, kadına yönelik şiddetin çözülmesinde medyanın çok paydaşlı ve bütüncül yaklaşımın en önemli parçalarından birini oluşturduğunu belirterek, "Şiddetin kaynaklarını konuştuk. Biyolojik, psikolojik, ekonomik ve diğer nedenlerin arasında medya önemli bir yer tutuyor ya da medyanın önemli bir yer işgal ettiğine ilişkin yaygın bir algısal inanç vardı, bugün onu göreceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi medyamız hem gerçeği iletiyor ya da kendisi bir gerçek üretiyor. Tüm dünyada olduğu gibi toplumsal algılarımızda oluşturulan en önemli aygıtlardan biri medya, kadına yönelik yayınlar konusunda da dil önemli. Medyada şiddet haberleri verilirken kadınlara ve erkeklere yönelik kalıplaşmış kavramlar vardır. Medya bu dili kullanıyor. Bu kavramların çoğu doğru ama bunlar arasında yanlışların da yer alması, kitlelerin hangisinin doğru olduğuna inanmasını zorlaştırıyor. Görsel medyada da kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda eril yani erkek dili kullanıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞİDDET İLE İLGİLİ ALDIĞIMIZ KARARLARIN ELEŞTİRİLMESİ HAKSIZLIK OLUR'

Ebubekir Şahin ise RTÜK'ün yaptığı çalışmalar hakkında komisyonu bilgilendirdi. Şahin, "Kadına yönelik şiddet karşısında sıfır tolerans ile hareket ediyoruz. Kişisel görüşlerimizde veyahut da RTÜK'ün resmi sayfasında yapmış olduğumuz paylaşımların tamamında, 'Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimizdir. Ayrıca çocuk ve çocuklarla ilgili alınacak olan tüm kararlar kırmızı çizgimizdir' diyerek yaptığımız açıklamaları görmüşsünüzdür. Peki, bunu uygulamada nasıl yapmaktayız? Uygulamada aslında RTÜK olarak çok eleştirilen bir Üst Kuruluz. Bunun sebepleri var. Bir kısmını şöyle izah edilirim; ceza veren kuruluşuz ve nihayetinde önemli olan bir mecrayı yönlendirmeye çalışan bir kurumuz. Bu tartışmalardan, eleştirilerden rahatsız değiliz. Her zaman saygımız vardır. Elimizden geldiğince de bu tartışmalara ve eleştirilere cevap vermeye çalışıyoruz. Fakat RTÜK'ün özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili alınan kararlar veyahut da kadına yönelik şiddetle ilgili bir yapımla ilgili verdiği kararların eleştirilmesi durumu Üst Kurula haksızlık olur" diye konuştu.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE İLGİLİ ALDIĞIMIZ İLKE KARARLARI TARİHİDİR'

Kadına yönelik şiddet içeren dizi veya filmlerin mutlaka ceza aldığını söyleyen Şahin, kadın, çocuk ve birtakım mağdur gruplarla lehine pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade etti. Şahin, "Kadına yönelik şiddetle ile ilgili ilke kararları bence tarihidir çünkü RTÜK'ün yapısı homojen bir yapıya sahip değildir. Bütün partilerin geçmişte temsilciliğini yapmış veyahut da bağımsız olmuş ama bir şekilde önerilmiş ve Mecliste grubu olan bütün siyasi partilerin gruplarından gelen arkadaşlarımızdan oluşan bir Üst Kuruluz. Az önce bahsetmiş olduğum ilke kararları tüm arkadaşlarımızın oy birliğiyle çıkmıştır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 8 maddeden oluşan ve uygulamasını da Ankara'da ulusal bir televizyon kanalıyla başlattık. TV kanalına RTÜK ekibi olarak gittik ve kararlarımızı sunumlar yaparak, neyi doğru yaptıklarını, haberlerde veya programlarda neyi yanlış yaptıklarını yerinde inceledik ve bilgilendirme yaparak belki de RTÜK tarihinde bir ilke imza attık" dedi.

'ŞİDDET İÇERİKLERİNİN RTÜK TARAFINDAN GÖRMEZLİKTEN GELİNMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Şahin, vatandaşlardan gelen şikayetlere ilişkin ise sözlerine şöyle devam etti:

"Gündüz kuşağı programlarının kadına yönelik şiddeti etkilediği, tetiklediği ve artırdığı yönündeki şikayetler üzerine özellikle 3 hafta öncesindeki Üst Kurul toplantısında oy birliğiyle almış olduğumuz; kadına yönelik şiddeti özendiren programlarla ilgili almış olduğumuz o ilke kararlarıdır ki bunlarla ilgili de özellikle 1 Ocak itibariyle denetim faaliyetlerimizi daha sıkı bir şekilde yapacağımızı da belirtmek isteriz. Tabii bunlar bu ikisi verdiğimiz cezalar ve bunların sonuçları hepsini tek tek sizlere arz edeceğiz. Hem parasal boyutları hem yüzdesel boyutları arz edeceğiz. Biz bunlarla övünmüyoruz ama övündüğümüz tek şey var ki özellikle kadına yönelik şiddetle ile ilgili az önce arz ettim, bir programın RTÜK tarafından görmezlikten gelinmesi veya da herhangi bir uygulamaya tabi tutulmadan bizim kuruldan geçip gitmesi mümkün değildir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans - Son Dakika

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