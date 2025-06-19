RTÜK'ten CHP'ye Boykot Tepkisi - Son Dakika
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RTÜK'ten CHP'ye Boykot Tepkisi

19.06.2025 16:04
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RTÜK Başkanı Şahin, CHP liderinin medya boykotu çağrısını kınadı, medyayı hedef göstermenin zararlı olduğunu vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Ana muhalefet partisi liderinin, Türkiye'nin köklü ve geniş izleyici kitlesine sahip yayın kuruluşlarını hedef alarak, kime ve neye hizmet ettiği belirsiz, en hafif tabirle aymazlık olarak adlandırılabilecek bir boykot çağrısında bulunmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı medya kuruluşlarına yönelik "boykot çağrısına" ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Orta Doğu'nun tarihinin en hassas dönemlerinden birini yaşadığını belirten Şahin, İran- İsrail geriliminin giderek tırmandığını, bölgenin istikrarsızlık, tehdit ve provokasyonlara daha açık hale geldiğini bildirdi.

"Türkiye'nin güvenliği ve bölgedeki diplomatik dengeler büyük sınavlardan geçerken, içeride medyaya yönelik tartışmaları derinleştirip yayıncılık alanını kutuplaşma aracı haline getirerek boykot çağrısı yapmak sağduyulu ve milli bir yaklaşım değildir." değerlendirmesinde bulunan Şahin, şöyle devam etti:

"Böylesine kırılgan bir dönemde ana muhalefet partisi liderinin, TRT, ATV, Kral Pop, A Haber, Beyaz TV, Kanal D, CNN Türk, NTV, Star TV ve TGRT Haber gibi Türkiye'nin köklü ve geniş izleyici kitlesine sahip yayın kuruluşlarını hedef alarak, kime ve neye hizmet ettiği belirsiz, en hafif tabirle aymazlık olarak adlandırılabilecek bir boykot çağrısında bulunmasını şiddetle kınıyoruz. Bu tutum toplumda gereksiz gerilim ve ayrışmalara neden olmakta, basın özgürlüğü ile halkın haber alma hakkına ciddi zararlar vermektedir. Medyayı sistemli biçimde hedef haline getiren bu tür siyasi çıkışlar, halkın farklı kaynaklardan bilgi edinme hakkını doğrudan zedelemektedir."

"Uzlaştırıcı ve sorumlu bir dil benimsemek herkesin ortak görevi"

Eleştirinin demokratik hayatın doğal ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Şahin, bu eleştirilerin kurumları doğrudan hedef göstermeye dönüşmemesinin, kamusal tartışmanın sağlıklı ve yapıcı biçimde sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yayıncılık sektörünün sadece ifade özgürlüğünü savunmakla kalmayarak aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmekle yükümlü olduğunun altını çizen RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak biz, yayınların hukuka ve etik kurallara uygunluğunu titizlikle denetliyor, ihlal tespit edildiğinde yasal çerçevede gerekli müdahaleleri kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Amacımız, medya sektöründe özgürlük ile sorumluluk arasındaki dengeyi koruyarak, halkın doğru ve güvenilir bilgiye erişimini temin etmektir. Bu hassas dengeye katkı sağlamak ve toplumsal barışın güçlenmesi için siyaset kurumunun da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Özellikle böyle zamanlarda, medyayı hedef göstermek yerine, birleştirici, uzlaştırıcı ve sorumlu bir dil benimsemek herkesin ortak görevidir. Türkiye'nin köklü yayın kuruluşları görevlerini hukuka, etik ilkelere ve kamu yararına uygun şekilde sürdürmeye devam ederken, Üst Kurul olarak bu süreci büyük bir kararlılık ve hassasiyetle takip etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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