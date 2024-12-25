RTÜK'ten Narin Güran Davası Uyarısı - Son Dakika
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RTÜK'ten Narin Güran Davası Uyarısı

RTÜK Başkanı, Narin Güran cinayeti davasında yayıncıların sorumluluklarını hatırlattı.

25.12.2024 20:46
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yarın görülecek Narin Güran cinayeti davasına ilişkin, "İlkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın yarın yeni bir duruşmasının gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Duruşma sırasında ve sonrasında medyadan sorumluluk ve duyarlılık beklediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı, bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır. Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı görsel işitsel medya etik ilkeleri sarihtir. Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim."

Kaynak: AA

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