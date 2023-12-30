Ruanda, Burundi\'nin suçlamalarını reddetti

Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Burundili isyancıları desteklediğini ileri süren Burundi'nin suçlamalarını reddetti.

Yerel basındaki haberlere göre Ruanda hükümeti, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin iddialarına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Burundili lider Ndayishimiye tarafından ileri sürülen Ruanda'nın KDC'nin doğusunda bulunan Burundili bir isyancı grubu desteklediği yönündeki iddialara karşı çıkıldı.

Ruanda'nın herhangi bir Burundi silahlı grubuyla hiçbir şekilde bağlantısı olmadığı belirtilen açıklamada, "Burundi Devlet Başkanı Ndayishimiye'nin Ruanda'ya ilişkin iddiasında hiçbir doğruluk payı bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Hukukun Üstünlüğü İçin Direniş Hareketi (RED-TABARA) adlı isyancı grup üyeleri, Burundi'nin KDC sınırındaki Gatumba bölgesinde 22 Aralık'ta sivillere yönelik saldırı düzenlemiş ve saldırıda 12'si çocuk 2'si hamile kadın, 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Burundi hükümeti, saldırıyı düzenleyen örgütü Ruanda'nın desteklediğini öne sürmüştü.

2015 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın 3. dönem adaylığına itiraz eden Burundililerin kurduğu RED-TABARA hareketi, ülkede demokratik, özgür, kapsayıcı ve şeffaf seçimler yapılana kadar mücadelesinin süreceğini belirtiyor.

Nkurunziza'nın Haziran 2020'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesine rağmen RED-TABARA faaliyetlerini sürdürmüştü.