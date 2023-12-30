 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ruanda, Burundi'nin suçlamalarını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ruanda, Burundi'nin suçlamalarını reddetti

Ruanda hükümeti, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin iddialarını reddederek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Burundili isyancıları desteklemediğini belirtti. Açıklamada, Ruanda'nın herhangi bir Burundi silahlı grubuyla bağlantısı olmadığı vurgulandı. Burundi hükümeti ise Gatumba bölgesinde gerçekleşen saldırıyı Ruanda'nın desteklediğini öne sürmüştü.

Ruanda, Burundi\'nin suçlamalarını reddetti
30.12.2023 - 10:57,
Abone Ol

Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Burundili isyancıları desteklediğini ileri süren Burundi'nin suçlamalarını reddetti.

Yerel basındaki haberlere göre Ruanda hükümeti, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin iddialarına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Burundili lider Ndayishimiye tarafından ileri sürülen Ruanda'nın KDC'nin doğusunda bulunan Burundili bir isyancı grubu desteklediği yönündeki iddialara karşı çıkıldı.

Ruanda'nın herhangi bir Burundi silahlı grubuyla hiçbir şekilde bağlantısı olmadığı belirtilen açıklamada, "Burundi Devlet Başkanı Ndayishimiye'nin Ruanda'ya ilişkin iddiasında hiçbir doğruluk payı bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Hukukun Üstünlüğü İçin Direniş Hareketi (RED-TABARA) adlı isyancı grup üyeleri, Burundi'nin KDC sınırındaki Gatumba bölgesinde 22 Aralık'ta sivillere yönelik saldırı düzenlemiş ve saldırıda 12'si çocuk 2'si hamile kadın, 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Burundi hükümeti, saldırıyı düzenleyen örgütü Ruanda'nın desteklediğini öne sürmüştü.

2015 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın 3. dönem adaylığına itiraz eden Burundililerin kurduğu RED-TABARA hareketi, ülkede demokratik, özgür, kapsayıcı ve şeffaf seçimler yapılana kadar mücadelesinin süreceğini belirtiyor.

Nkurunziza'nın Haziran 2020'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesine rağmen RED-TABARA faaliyetlerini sürdürmüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Burundi, Kongo, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruanda, Burundi'nin suçlamalarını reddetti - Son Dakika


11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44
Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32
Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler

Son Dakika
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
09:17 TFF Başkanı Büyükekşi topun ağzında! Son 20 gün içerisindeki 3 büyük krizi de yönetemedi
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:15:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ruanda, Burundi'nin suçlamalarını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement