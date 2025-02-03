Rubiales'e cinsel taciz davası başladı - Son Dakika
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Rubiales'e cinsel taciz davası başladı

İspanya'nın futbol federasyonu eski başkanı Rubiales, Jennifer Hermoso'ya cinsel tacizle yargılanıyor.

03.02.2025 17:22
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İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Eski Başkanı Luis Manuel Rubiales Bejar'ın, Ağustos 2023'te Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın kupa töreninde, kadın futbolcu Jennifer Hermoso Fuentes'i rızası olmadan dudağından öpmesi olayıyla bağlantılı cinsel taciz ve baskı suçlamalarının olduğu dava bugün başladı.

Rubiales'in "cinsel taciz" ve "baskı" suçlarından toplamda 2,5 yıla kadar hapis cezasının istendiği davada, eski Erkek Milli Futbol Takımı Spor Direktörü Albert Luque Martos, eski Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda Rodriguez ve eski Futbol Federasyonu Marketing Sorumlusu Ruben Rivera Teijido da kadın futbolcu Hermoso'ya baskı uyguladığı iddialarından sanık sandalyesinde oturdu.

Ulusal Mahkemenin Madrid'in San Fernando de Henares ilçesindeki binasında başlayan davaya ulusal ve uluslararası basın yoğun ilgi gösterirken, davacı futbolcu Jennifer Hermoso'nun şahit olarak dinlendiği ilk günkü duruşma televizyonlardan canlı verildi.

"Bunun hiçbir çalışma ortamında olmaması gerekir"

Hermoso, yaklaşık 3 saat süren ifadesinde kupa töreni sırasında eski RFEF Başkanı Rubiales'in kendisini kürsüde dudağından öpmesiyle ilgili "Müdürüm beni öpüyordu. Kendimi saygısızlığa uğramış hissettim. Bunun hiçbir çalışma ortamında olmaması gerekir." dedi.

"Rubiales'in öpmesi için kendisinden izin istemediğini, buna hemen tepki veremediğini ve o anda dünya şampiyonu olmanın verdiği kutlama ve sevinç hissinden başka bir şey düşünmediğini" anlatan Hermoso, bu olay sonrasında gerek dönüş uçağında gerekse kutlama yapmak için tüm takım gittikleri İbiza'da, Rubiales ile ortak video yayımlama ya da yazılı açıklama yapma konusunda federasyon yetkilileri tarafından baskı gördüğünü savundu.

İspanyol kadın futbolcu, "Kendimi tacize uğramış hissettim" diye tanımladığı Rubiales ile arasında yaşanan olayın ardından medyadan çok fazla baskı gördüğünü, her yerde takip edildiğini ve sosyal medyadan tehditler aldığını ifade etti.

Hermoso, "Artık eski hayatım yok. Ailem ile birlikte Madrid'den ayrılmak zorunda kaldık." diye konuştu.

27 şahit dinlenecek

Aralarında mevcut durumda RFEF bünyesinde çalışan Kadın Milli Futbol Takımı Direktörü Ana Alvarez ve Basın Sorumlusu Patricia Perez'in de olduğu 27 kişinin şahit olarak dinleneceği davanın 12 Şubat'ta sona ermesi öngörülüyor.

Hermoso'nun, İspanya Kadın Futbolcular Derneği ile birlikte açtığı bu dava, "iş yerlerinde kadın-erkek ilişkileri ve maçoluk" kapsamında İspanya'da ciddi sosyal tartışmalar yarattı.

RFEF'in 2018-2023 yıllarında başkanı olan Rubiales, kadın futbolcu Hermoso'yu öpme olayından sonra gelen tepkilerin ardından Eylül 2023'te görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Rubiales, hakkındaki başka bir soruşturmada ise başkan olduğu dönemde RFEF ile bağlantılı bazı sözleşmelerde bir inşaat firmasından 3,8 milyon avro temin etmek ve diğer işlerden de toplamda 530 bin avro komisyon almakla suçlanıyor.

Kaynak: AA

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