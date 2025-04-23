Rubio ve Al Sani'den Bölgesel Görüşmeler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinde Gazze, Lübnan ve Suriye'deki durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Rubio ve Al Sani'nin başkent Washington'daki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanların yakın güvenlik ve ekonomik işbirliğini görüştüğü bildirilen açıklamada, Gazze, Lübnan ve Suriye'deki bölgesel zorluklara ilişkin ortak çabaların da ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Rubio'nun, Afganistan'da gözaltında tutulan ABD vatandaşı Faye Hall'un serbest bırakılması konusundaki çabaları nedeniyle Al Sani'ye teşekkür ettiği belirtildi.