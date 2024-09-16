Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çerkezköy ilçesinde iş yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde M.D'nin iş yerinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine G.K'yı durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ergene ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü kipleri, Velimeşe Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Sürücü K.G. gözaltına alındı.
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