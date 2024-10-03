Rus Gazeteci BM'de Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Rus Gazeteci BM'de Saldırıya Uğradı

Rus gazeteci Valentin Bogdanov, BM'de Almanya Dışişleri Bakanı'na soru sormaya çalışırken saldırıya uğradı.

03.10.2024 11:49
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79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a meslektaşlarının bulunduğu bir alanda soru sormaya çalışan Rus gazeteci, önce fiziksel olarak engellenip uzaklaştırılmaya çalışıldı, bir hafta sonra da BM akreditasyonunun derecesi düşürüldü.

New York'ta BM merkezinde görev yapan "Russia 1" televizyon kanalının Büro Şefi Valentin Bogdanov, yaşadığı olaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bogdanov, kendisinin 79. BM Genel Kurulu'nun ilk gününde, gazeteciler için kısıtlama bulunmayan bir alanda Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'u gördüğünü ve tıpkı diğer gazeteciler gibi yaklaşarak soru sormak istediğini dile getirdi.

Alman Dışişleri Bakanı'na çok kısa bir şekilde Ukrayna'daki duruma ilişkin "Almanya ve Rusya arasında doğrudan müzakereler yürütülebilir mi?" sorusunu yönelttiğini aktaran Bogdanov, bunun cevabının gayet basit bir "Evet" ya da "Hayır" olduğunu ifade etti.

Bogdanov, Baerbock'un soruya cevap vermediğini, ileride basın toplantısı olacağını göstererek kendisini oraya yönlendirdiğini söyledi.

"Alman diplomat tarafından saldırıya uğradım"

Bunun üzerine, Alman gazetecilerin de bulunduğu basın toplantısına doğru yöneldiğini anlatan Bogdanov, "Bu noktada Alman bir diplomat tarafından saldırıya uğradım." dedi.

Bogdanov, New York'taki Almanya Daimi Temsilciliğinde görev alan diplomatın, "Bana dokunma, akredite BM muhabiriyim" demesine rağmen birkaç kez kendisine dokunup fiziksel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Tekrar basın toplantısına doğru gitmeye çalışınca başka kişiler tarafından da itildiğini anlatan Bogdanov, daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını kaydetti.

"11 yıldır BM'de çalışıyorum, kuralları çok iyi biliyorum"

Bogdanov, 11 yıldır BM'de çalıştığını ve bütün kuralları çok iyi bildiğini, yaşadığı olaya ilişkin BM basın birimiyle derhal irtibata geçtiğini söyledi.

Olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra BM basın biriminin kendisine bir mektup ilettiğini; burada "kuralları ihlal ettikleri" gerekçesiyle kendisi ve kameramanının basın akreditasyonunun derecelerinin düşürüldüğünün bildirildiğini aktardı.

Bogdanov, mektupta röportaj için yetkililerin rızasının gerektiğinin belirtildiğini aktararak bunun bir röportaj olmadığını, oradaki tüm gazeteciler gibi tek bir soru yöneltmeye çalıştığını belirtti.

"Sadece işimi yaptığım için cezalandırıldım"

"Sadece işimi yaptığım için cezalandırıldım." değerlendirmesinde bulunan Bogdanov, aynı zamanda BM basın biriminin karara ilişkin bilgi vermek ya da ondan bilgi almak için irtibat kurmadığını bildirdi.

Bogdanov, kendisine fiziksel müdahalenin ABD yasalarına göre bir saldırı olduğunu da belirterek şikayette bulunabileceğini ancak böyle bir niyeti olmadığını dile getirdi.

Rusya Daimi Temsilciliği, konuyu Genel Sekreter'e taşıdı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, yaptığı açıklamada, meseleyi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dikkatine sunduğunu bildirdi.

Guterres'e mektup yazdığını kaydeden Nebenzia, "Bunun kabul edilemez olduğunu ve kararın acilen geri alınmasını talep ettik." dedi.

Nebenzia, Guterres'in konuyla ilgileneceğini aktararak Rus gazetecinin karşılaştığı muamelenin şoke edici olduğunu; cezalandırılması gerekenin, gazeteciye müdahalede bulunan Almanya Daimi Temsilciliğindeki kişi olduğunu ifade etti.

BM henüz yorum yapmadı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise meselenin BM Küresel İletişim Birimi tarafından ele alındığını bildirdi.

Henüz daha fazla detaya sahip olmadığını ifade eden Dujarric, bilgi edindiğinde paylaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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