Rus Heyeti Afganistan'da İlişkileri Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rus Heyeti Afganistan'da İlişkileri Görüştü

Rusya'nın üst düzey heyeti, Kabil'de Afgan yetkililerle ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirdi.

25.11.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'un da aralarında bulunduğu üst düzey Rus heyeti, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afgan yetkililerle iki ülke ilişkilerini görüştü.

Afganistan Hükümet Sarayından yapılan açıklamaya göre, üst düzey Rus heyeti Kabil'i ziyaret etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk ve Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi ve Kabil Büyükelçisi Zamir Kabulov'un da aralarında bulunduğu Rus heyeti, sırasıyla Afganistan geçici hükümeti Siyasi İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Kabir ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader başkanlığındaki Afgan heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelere, Afgan tarafından birçok üst düzey hükümet yetkilisi katılırken taraflar, siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

ŞİÖ gözlemci statüsüne yeşil ışık

Şoygu görüşmelerde, ülkesinin Afganistan ile demir yolu, ulaşım, sanayi, tarım, enerji ve maden gibi alanlar başta olmak üzere ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını, Afganistan'ın istikrar ve güvenliğinin Rus yatırımcıları çekmek için önemli olduğunu belirtti.

Rusya'nın Afganistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki (ŞİÖ) gözlemci statüsünü yeniden kazanmasını istediğini dile getiren Şoygu, Afganistan yönetiminin Rusya'daki yasaklı örgütler listesinden çıkarılmasının taraflar arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri de artırmasına yol açacağını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk ise potansiyel işbirliği alanlarının önemine değinerek Afgan ürünlerinde gümrük vergisini azaltmayı istediklerini kaydetti.

Afgan yetkililer Kabir ve Birader ise yönetimlerinin son 3 yılda güvenlik, DEAŞ ve uyuşturucu ile mücadele ve altyapı projeleri gibi alanlarda attığı adımları anlattı.

Molla Abdul Kabir, Afganistan topraklarının başka ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini belirtirken Molla Abdulgani Birader ise ekonomiyi önceleyen dış politika anlayışını benimsediklerini ve Afganistan'ı Asya'da ekonomik merkez haline getirmek istediklerini aktardı.

Taraflar, ilişkilerin geliştirilmesi adına ortak bir komisyon kurulması konusunda mutabakata vardı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Afganistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Kabil, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Heyeti Afganistan'da İlişkileri Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:32 Kabine sonrası Erdoğan’dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 20:09:11. #1.13#
SON DAKİKA: Rus Heyeti Afganistan'da İlişkileri Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.