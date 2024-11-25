Rus Heyeti Afganistan'da İlişkileri Görüştü

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'un da aralarında bulunduğu üst düzey Rus heyeti, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afgan yetkililerle iki ülke ilişkilerini görüştü.

Afganistan Hükümet Sarayından yapılan açıklamaya göre, üst düzey Rus heyeti Kabil'i ziyaret etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk ve Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi ve Kabil Büyükelçisi Zamir Kabulov'un da aralarında bulunduğu Rus heyeti, sırasıyla Afganistan geçici hükümeti Siyasi İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Kabir ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader başkanlığındaki Afgan heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelere, Afgan tarafından birçok üst düzey hükümet yetkilisi katılırken taraflar, siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

ŞİÖ gözlemci statüsüne yeşil ışık

Şoygu görüşmelerde, ülkesinin Afganistan ile demir yolu, ulaşım, sanayi, tarım, enerji ve maden gibi alanlar başta olmak üzere ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını, Afganistan'ın istikrar ve güvenliğinin Rus yatırımcıları çekmek için önemli olduğunu belirtti.

Rusya'nın Afganistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki (ŞİÖ) gözlemci statüsünü yeniden kazanmasını istediğini dile getiren Şoygu, Afganistan yönetiminin Rusya'daki yasaklı örgütler listesinden çıkarılmasının taraflar arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri de artırmasına yol açacağını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk ise potansiyel işbirliği alanlarının önemine değinerek Afgan ürünlerinde gümrük vergisini azaltmayı istediklerini kaydetti.

Afgan yetkililer Kabir ve Birader ise yönetimlerinin son 3 yılda güvenlik, DEAŞ ve uyuşturucu ile mücadele ve altyapı projeleri gibi alanlarda attığı adımları anlattı.

Molla Abdul Kabir, Afganistan topraklarının başka ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini belirtirken Molla Abdulgani Birader ise ekonomiyi önceleyen dış politika anlayışını benimsediklerini ve Afganistan'ı Asya'da ekonomik merkez haline getirmek istediklerini aktardı.

Taraflar, ilişkilerin geliştirilmesi adına ortak bir komisyon kurulması konusunda mutabakata vardı.