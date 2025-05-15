Rus Heyetinden İstanbul\'da Açıklama

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Ukrayna- Rusya görüşmesi için İstanbul'a gelen Rus heyetin başkanlığını yürüten Vladimir Medinskiy, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde gazetecilere açıklamada bulundu. Medinsky, "İstanbul'daki Rus heyetinin gerekli tüm yetkinliklere sahip olduğunu, yapıcı çalışmalara ve Ukrayna ile Rusya arasındaki ihtilafı çözmenin yollarını bulmaya odaklandığını" söyledi.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde 17.30 sıralarında yapılan basın açıklamasına heyetin üyeleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de katıldı. Medinsky, "İstanbul'daki Rus heyetinin gerekli tüm yetkinliklere sahip olduğunu, yapıcı çalışmalara ve Ukrayna ile Rusya arasındaki ihtilafı çözmenin yollarını bulmaya odaklandığını" söyledi.

"Putin'e bilgi verildi"

Müzakere heyetinin İstanbul'a hareketinden önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Medinsky, "Dün Rusya Savunma Bakanlığı Başkanı ve Kuzey Askeri Bölgesi'ndeki tüm birliklerin komutanları, çatışma bölgesindeki durum hakkında Putin'e bilgi verdi" dedi.