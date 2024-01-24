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Rus Uçağı Ukrayna Tarafından Vuruldu - Son Dakika
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Rus Uçağı Ukrayna Tarafından Vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurdu. Uçakta bulunan mürettebat ve yolcuların tamamının hayatını kaybettiği belirtildi. Ukrayna yönetimi ise esir değişimi için yapılan anlaşmayı ihlal ederek terör saldırısı gerçekleştirdi.

Rus Uçağı Ukrayna Tarafından Vuruldu
24.01.2024 - 16:15,  Güncelleme: 16:19
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Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saati ile 11.15'te, Çkalovsk Havaalanı-Belgorod rotasını izleyen, esir değişimine götürmek üzere Ukrayna askeri personelini taşıyan Rus askeri nakliye uçağını "Kiev rejiminin" düşürerek "terör eylemi" gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkiv bölgesi Liptsi yerleşim biriminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak düşürüldü. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin radarları, iki Ukrayna füzesinin fırlatılışını gözlemledi." ifadelerine yer verildi.

Uçakta 6 mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ukrayna yönetiminin bugün Ukrayna askeri personelinin değişimi için askeri nakliye uçaklarıyla Belgorod Havaalanına nakledileceğini çok iyi bildiği ifade edilen açıklamada, daha önce varılan anlaşmaya göre esir değişiminin öğleden sonra Rusya-Ukrayna sınırındaki Kolotilovka kontrol noktasında gerçekleşeceğinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yine de Nazi Kiev rejimi, Ukrayna askerlerinin yok edilmesinden Rusya'yı suçlama hedefi doğrultusunda bu adımı attı. Ukrayna yönetimi bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdi, vatandaşlarının canını hiçe saydı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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