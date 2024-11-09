Rusya-ABD İlişkileri İçin Erken Değerlendirme

MOSKOVA, 9 Kasım (Xinhua) -- Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik beklentileri tartışmak için henüz çok erken olduğunu belirtti.
Rusya medyasında cuma günü yer alan haberlere göre Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile diyaloğa istekli ve açık olduğunu ancak zaman ayarlamasının daha sonra yapılacağını söyledi.
Sözcü, seçim kampanyası sırasında Trump'ın Putin'le şahsen temas kurma niyetinde olduğunu söylediğini hatırlattı.
Perşembe günü Valdai Tartışma Kulübü'nün genel kurulunda yaptığı konuşmada Putin, Trump'ı ABD başkanlık seçimlerini kazanmasından dolayı kutladığını ve Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
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