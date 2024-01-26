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Rusya, ABD'nin Irak'tan çekilmesi durumunda Suriye'den çıkacağını belirtti - Son Dakika
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Rusya, ABD'nin Irak'tan çekilmesi durumunda Suriye'den çıkacağını belirtti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ABD'nin Irak'tan çekilmesi durumunda Suriye'den de çıkacağını açıkladı. Lavrentyev, Irak topraklarını kullanamadan Suriye'de lojistik destek ve askeri birlik bulundurmanın imkansız olacağını belirtti. Ayrıca Rusya ile ABD'nin Suriye konusunda etkileşimde olmadığını ve tüm planların gerçekleştirilemez hale geldiğini ifade etti.

Rusya, ABD\'nin Irak\'tan çekilmesi durumunda Suriye\'den çıkacağını belirtti
26.01.2024 - 13:53,
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ABD'nin askerlerini Irak'tan çektiğinde, Suriye'den de çıkacağını belirterek, "Irak topraklarını kullanamadan Suriye'de lojistiği desteklemek ve askeri birlikleri bulundurmak imkansız olacak." dedi.

Rus haber ajansı Ria'ya röportaj veren Lavrentyev, ABD'nin Orta Doğu'daki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Irak'tan çıkmaya hazır olduğunu bildirdiğine dikkati çeken Lavrentyev, bu konuda Iraklı meslektaşların kendilerine bilgi verdiğini aktardı.

Lavrentyev, bunun ne sürede gerçekleşeceğinin belirsiz olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Şimdilik bu konu lafta kalıyor, çünkü Amerikalıların, bunu mümkün olan her şekilde erteleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü onlar şu anda buna hazır değiller. Onlar, zayıflığını göstereceklerini, Afganistan'ın ışığında da bunun kötü gözükeceğini düşünüyorlar. Irak'tan çekildikten sonra Suriye'den askerleri çekilecek. Çünkü Irak topraklarını kullanamadan Suriye'de lojistiği desteklemek ve askeri birlikleri bulundurmak imkansız olacak."

Rusya ile ABD'nin, Fırat'ın doğusu hariç Suriye konusunda etkileşimde olmadığını anlatan Lavrentyev, "Tüm temaslar kesintiye uğradı ve Tanif üssü ile Fırat'ın doğusu dahil tüm planlar artık fiilen gerçekleştirilemez hale geldi." ifadesini kullandı.

Lavrentyev, ABD'nin Suriye'deki silahlı muhalif güçlere, Rus askerlerine azami zarar verme hedefini koyduğunu ve bu güçlere silah, insansız hava araçları (İHA) sevkiyatı yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA
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