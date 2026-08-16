Rusya'da İHA Saldırıları: 7 Ölü - Son Dakika
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Rusya'da İHA Saldırıları: 7 Ölü

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Ukrayna ordusunun saldırılarında Moskova, Rostov ve Belgorod bölgelerinde 7 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'da yetkililer, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırılarda Moskova, Rostov ve Belgorod bölgelerinde 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin gece en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırılarından birine maruz kaldığını belirtti.

Saldırıda yaralı ve can kayıplarının olduğu bilgisini paylaşan Vorobyov, "Ramenskoye şehrinde 1 kişi yaşamını yitirdi. Podolsk şehrinde ise 3 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Vorobyov, saldırı sonucu bölgedeki Domodedovo kentinde ilaç deposu ile birkaç evin hasar gördüğünü, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünden bu yana Moskova bölgesine doğru 600 İHA'nın gönderildiğini belirterek, "Bunlardan 201'i bölge üzerinde yok edildi." ifadesini kullandı.

Saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını bildiren Sobyanin, olay yerinde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Rostov ve Belgorod bölgelerinde 6 kişi öldü

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya hesabından, bölgeye düzenlenen hava saldırıları sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye uçak, İHA ve topçularla saldırı düzenlediğini belirterek, "Saldırılarda 7 kişi yaralandı." bilgisini paylaştı.

Şuvayev ayrıca, Ukrayna ordusunun bölgedeki bir işletme çalışanlarını taşıyan otobüse de saldırı düzenlediğini ve saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını aktardı.

Ukrayna'ya ait 822 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 20.00'den bugün 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 822 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İHA'ların Moskova, Azak Denizi ve Karadeniz'in de aralarında olduğu çeşitli bölgelerde düşürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Moskova, Rostov, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da İHA Saldırıları: 7 Ölü - Son Dakika

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