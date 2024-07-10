Rusya'da Yıllık Enflasyon Haziranda Yüzde 8,59'a Çıktı

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Rusya'da yıllık enflasyon haziranda bir önceki aya göre yüzde 8,3'ten yüzde 8,59'a çıktı.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı haziranda yıllık bazda yüzde 9,81 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 7, hizmet ürünlerinin fiyatları yüzde 8,79 yükseldi.

Rusya'da yıllık enflasyon da haziranda bir önceki aya göre yüzde 8,3'ten yüzde 8,59'a çıktı.

Rusya Merkez Bankası, enflasyonda yüzde 4 seviyesindeki hedef seviyeye ulaşılması için bu ay yapılacak toplantıda politika faizinde önemli ölçüde artış yapabileceğini bildirmişti.

Banka, 7 Haziran'daki son toplantısında politika faizini, değişikliğe gitmeyerek yüzde 16 seviyesinde bırakmıştı.