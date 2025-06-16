Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir

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Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail\'in İran\'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir
16.06.2025 19:14
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail\'in İran\'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İsrail'in İran'ın nükleer altyapısını hedef alan saldırılarının dayanağının olmadığını belirterek, İsrail'in saldırılarının korkunç sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İsrail'in saldırılarla İran'daki nükleer altyapıyı yok edeceğine dair hesaplarının dayanağı olmadığını belirterek, "Bu tür askeri eylemler genellikle tam zıt sonuçlara yol açıyor. Bu hesaplar hayata geçirilemez." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair açıklamalarda bulundu.

Mevcut durumun endişe verici olduğunu belirten Ryabkov, hem İsrail hem de İran tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını dile getirdi.

MÜZAKERE MASASI VURGUSU

Ryabkov, sağduyunun gösterilmesi, çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Herkesi itidale çağırdık. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nün ilke ve prensiplerini ihlal ederek, sebepsiz yere güç kullanmasını açıkça kınadık. İran'ın bu durumda meşru müdafaa hakkı çerçevesinde hareket ettiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin İsrail'i desteklediğine işaret eden Ryabkov, İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının "korkunç" sonuçlara yol açabileceğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"İsrail tarafının bu tür saldırılarla nükleer altyapının yok edileceğine dair hesaplarının hiçbir dayanağı yok. Tarihin verdiği derslerin dikkate alınması lazım. Bu tür askeri eylemler genellikle tam zıt sonuçlara yol açıyor. Bu hesaplar hayata geçirilemez. İlk önce İsrail'in sağduyu göstermesi ve itidalli davranması gerekiyor. Bu konuda İsrail yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Bundan sonra ne olacağı büyük ölçüde buna bağlı."

"ABD TEMSİLCİLERİNE İLETTTİK"

ABD ile İran arasında Umman'da planlanan yeni tur müzakerelerin yapılmayacağına dikkati çeken Ryabkov, İran'ın nükleer programıyla ilgili meselenin ancak siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini belirtti. Ryabkov, Amerikan temsilcileriyle temaslarda İran konusunu ele aldıklarını ve bununla ilgili gerekli sinyalleri verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Güngör:
    sizin askeri gprs sinyallerinizi kullaniyor iran.. o halde bilmem kac metre ilerilere yonlendirmeyin de adamlar itraile misillmeyi dogru duzgun yapabilsin . 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    inşallah öyle olur atom 7 1 Yanıtla
  • Kadir Küçük:
    Yavsak Rusya Ukrayna savaşında İran size binlerce siha verdi siz neden sessiz kaliyorsunuz 2 0 Yanıtla
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