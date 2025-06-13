Rusya'dan İsrail'in Saldırısına Sert Kınama

(ANKARA) - Moskova, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısını sert ifadelerle kınadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "hiçbir provokasyon olmadan gerçekleştirilen ve kesinlikle kabul edilemez bir eylem olarak" nitelendirdi ve bu tür saldırıların bölgesel istikrar üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Açıklamada, "ABD'nin Umman'da İran'la İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir müzakere turu yapmaya hazır olduğu" belirtilirken, İsrail'in Batı Kudüs'te gerilimi tırmandırmak istediğinin açık bir şekilde görüldüğü ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı "Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete, vatandaşlarına ve uykudaki barışçıl kentlerine yönelik provoke edilmemiş askeri saldırılar kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandığı açıklamasında, şunları kaydedildi:

"Uluslararası toplum, böylesi eylemler karşısında kayıtsız kalamaz; bu tür suçlar barışı yok eder, bölgesel ve uluslararası güvenliğe zarar verir.

İran'ın barışçıl nükleer programına dair şüphe ve önyargıları gidermeye yönelik, büyük emeklerle başlatılmış çok taraflı girişimler bu saldırıyla baltalanmış ve geri itilmiştir.

İran'a yönelik saldırıyı planlayan, geliştiren ve hayata geçirenler hangi gerekçeye başvurursa başvursun, İran'ın nükleer programına dair meselelerin askeri yollarla çözülemeyeceği ve yalnızca barışçıl, siyasi-diplomatik yollarla ilerleme sağlanabileceği açıktır.

Batı Kudüs'te (İsrail) gerginliği tırmandırmayı ve tansiyonu daha da artırmayı bilinçli olarak tercih ettikleri ortadadır.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü'nden, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıların olası radyolojik etkilerini de kapsayan dengeli ve nesnel değerlendirmeler bekliyoruz.

Bu bağlamda, ABD'nin Umman'da İran'la İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir müzakere turu yapmaya hazır olduğunu da hatırlatıyoruz."