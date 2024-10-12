Rusya'dan Japonya'ya Askeri Tatbikat Protestosu

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MOSKOVA, 12 Ekim (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'yı ABD ile birlikte Rusya sınırları yakınında askeri tatbikat planları yapması nedeniyle güçlü bir şekilde protesto ettiklerini söyledi.

Rusya'daki Japon Büyükelçiliği'ne Cuma günü gönderilen protesto mesajında bakanlık, Ekim sonu ve Kasım başında yapılacak tatbikatların Rusya sınırının "hemen yakınında" bulunan Hokkaido bölgelerini kapsadığını belirtti.

"Japon tarafı bu uygulamanın kategorik olarak kabul edilemez olduğu konusunda bilgilendirildi" diyen bakanlık, bu tatbikatların artan ölçeğine ve bölge dışı NATO üyesi ülkelerin katılımına dikkat çekti.

Japon Büyükelçiliği, Moskova'nın savunma kabiliyetini güçlendirmek ve egemenliğini korumak için alacağı yeterli karşı tedbirlerin kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıldı.