Rusya'dan Kiev ve Karadeniz'e Saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesisi ve yakıt deposu ile Karadeniz'de 2 kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, gece Kiev kentinde seyir füzeleri için parçaların üretildiği "Kiev-111" askeri sanayi işletmesi ile "Kiev-3" yakıt deposunun vurulduğu kaydedildi.

Karadeniz'de Odessa kentinin güneyinde ve doğusunda askeri yük taşıyan 2 kuru yük gemisinin de hedef alındığı bildirilen açıklamada, saldırılarda karadan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.