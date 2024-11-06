Rusya'dan Moldova'ya Protesto Notası - Son Dakika
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Rusya'dan Moldova'ya Protesto Notası

Rusya, Moldova'nın Rus gözlemcilerine ayrımcılık yaptığını belirterek protesto notası verdi.

06.11.2024 20:18
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'ya "Rus gözlemcilerine karşı ayrımcılık uyguladığı ve düşmanca eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle protesto notası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moldova yönetiminin, Rus gözlemcilerine cumhurbaşkanı seçimini takip etmek için izin vermediği, akreditasyonu olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) heyetindeki Rus üyelerin, ülkeye girişine izin vermediği belirtildi.

Bu sebeple, Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Dariy'nin Bakanlığa çağırıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi'ye, Kişinev'in Rus gözlemcilerine yönelik uyguladığı ayrımcılık ve düşmanca eylemleri ile ilgili protesto notası verildi. Bu tür eylemler, Kişinev'in uluslararası yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal ediyor." ifadelerine yer verildi.

Moldova'da 3 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Batı yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu oyların yüzde 55,33'ünü alarak tekrar cumhurbaşkanı seçilmişti.

Sandu'nun rakibi Rusya yanlısı Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo ise yüzde 44,67 oy alarak seçim yarışını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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