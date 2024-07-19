Rusya, Donetsk'te Yuryevka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Donetsk'te Yuryevka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Yuryevka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi vererek, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla Ukrayna'daki hava üsleri, savunma sanayisi işletmelerini destekleyen enerji tesisleri, hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının vurulduğu ve birçok füze ve insansız aracın imha edildiği bilgisi paylaşıldı. Donbas bölgesinde ise Rus ordusunun bir yerleşim birimini ele geçirdiği ifade edildi.

19.07.2024 17:15
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Yuryevka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 13-19 Temmuz tarihleri arasında, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'daki hava üsleri, savunma sanayisi işletmelerini destekleyen enerji tesisleri, Ukrayna hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine 11 grup saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, ayrıca bu saldırıların Ukrayna askerlerinin konuşlandığı yerleri, askeri teçhizat taşıyan trenleri ve cephanelikleri de kapsadığı belirtildi.

Saldırıların hedefine ulaştığı vurgulanan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Son bir haftada Ukrayna hava kuvvetlerine ait 3 Mig-29 savaş uçağının vurulduğu ifade edilen açıklamada, 8 ABD yapımı ATACMS füzesi, 10 Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba, ABD yapımı 44 HIMARS füze ve yer hedeflerine göre dizayn edilmiş S-200 sisteminin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada 94'ü Rusya'nın batı bölgelerinin sahası üzerinde olmak üzere toplam 305 İHA'nın vurulduğu, Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 10 insansız deniz aracının yok edildiği aktarıldı.

Ayrıca Rus ordusunun Donbas bölgesinde bir yerleşim yerini aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Aktif eylemlerin bir sonucu olarak, 'Merkez' birlik grubu askerleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yuryevka yerleşimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Donetsk'te Yuryevka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika

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