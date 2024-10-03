Rusya, Japonya'nın Uçak İhlali İddiasını Reddetti

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MOSKOVA, 3 Ekim (Xinhua) -- Rusya, bir Rus uçağının Japonya'nın karasal hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla çekilen protestoyu reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Çarşamba günkü basın toplantısında, bir Rus askeri uçağının Hokkaido adası yakınlarında Japon hava sahasını ihlal ettiği iddialarıyla ilgili olarak "Japonya diplomatik kanallar aracılığıyla konuyu protesto etmeye çalıştı. Rusya ise geçerli olduğunu teyit eden bir bilgiye sahip olmadığından suçlamayı reddetti" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın bu tür konuları siyaset malzemesi yapmasının ters etki yaratacağını belirten sözcü, konunun ilgili kanallar aracılığıyla tartışılması gerektiğini ifade etti.